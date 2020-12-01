Yeni koronavirüs tedbirleri sonrası ALES ertelendi mi?

ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES iptal mi oldu? ALES online mı olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Her yıl binlerce adayın giriş yaptığı ALES sınavının 6 Aralık tarihinde yapılması planlanıyordu. Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara göre hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, 6 Aralık ALES ertelendi mi?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES sınavına ilişkin ÖSYM tarafından bir duyuru henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

GÜNDEM ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES NE ZAMAN?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak.