Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yeni koronavirüs tedbirleri sonrası ALES ertelendi mi?
EĞİTİM

ALES sınav giriş belgesi alma: 6 Aralık'taki ALES ertelendi mi?

Yeni koronavirüs tedbirleri sonrası ALES ertelendi mi?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüse karşı alınan yeni önlemler açıklandı. Bu önlemler arasında hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı da yer aldı. 6 Aralık 2020 tarihinin pazar gününe denk gelmesi ve o gün ALES sınavının olması adayların kafasını karıştırdı. Peki ALES ertelendi mi? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES online mı olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor.
ALES online mı olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor.

ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES iptal mi oldu? ALES online mı olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Her yıl binlerce adayın giriş yaptığı ALES sınavının 6 Aralık tarihinde yapılması planlanıyordu. Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara göre hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, 6 Aralık ALES ertelendi mi?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES sınavına ilişkin ÖSYM tarafından bir duyuru henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?
GÜNDEM
ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES NE ZAMAN?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni ek tedbirleri açıkladı. Erdoğan, ' Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz' dedi.


Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sosyal medya şirketlerine uyarı: Gerekeni yaparız

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

TRT World Forum Başladı

TRT World Forum Başladı

​Erdoğan: “Batı medyası üç maymunu oynuyor”

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.

MEB'den flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.