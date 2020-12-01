Yeni koronavirüs tedbirleri sonrası ALES ertelendi mi?

ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES iptal mi oldu? ALES online mı olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Her yıl binlerce adayın giriş yaptığı ALES sınavının 6 Aralık tarihinde yapılması planlanıyordu. Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara göre hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, 6 Aralık ALES ertelendi mi?
ALES ERTELENDİ Mİ?
ALES sınavına ilişkin ÖSYM tarafından bir duyuru henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.
06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ALES NE ZAMAN?
2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak.