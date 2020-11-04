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EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

Kariyerini akademik olarak devam ettirmek isteyen on binlerce adayın girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav başvuruları 1-12 Ekim tarihi arasında gerçekleştirildi. Ancak başvuru tarihini kaçıran adaylara bir fırsat daha tanıyan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bir duyuru yayımlayarak, 2020 yılı 2. dönem ALES geç başvurularının bugün alınacağını açıkladı. Peki 2020 ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvurularında alınan ücret ne da alınacak olacak? ALES/2 ne zaman yapılacak? İste tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ALES sınav başvurusunu kaçıran adayların en çok merak ettiği konulardan biri geç başvuru tarihleri oldu. ÖSYM merak edilen duyuruyu bugün resmi Twitter hesabından yaptı. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman yapılabilecek? Sınav ücreti ne kadar olacak? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

2020 ALES/2 başvuruları ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada; 2020 yılı 2. dönem ALES için geç başvuruların bugün alınacağına , başvurusunu süresi içinde yapmayan adayların bugün içinde başvurusunu yapıp ücretini yatırması gerektiğine yer verildi.

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ALES/2 başvuruları nasıl yapılacak?

ALES/2 başvurusunu yapmak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapacak. Saat 10.00'da başvuru ekranı açılacak ve önce ais

(https://ais.osym.gov.tr) internet üzerinden başvuru yapılacak. Aday işlemleri Sistemi üzerinden başvurusunu yapanlar, ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden sınav ücretini yatıracak ve müracaatını tamamlamış olacak.

  • Başlangıç Tarihi :04.11.2020 10:00
    Bitiş Tarihi :04.11.2020 23:59
    Sınav Ücreti:195 TL
    Ödeme Yerleri:ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi
    (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES geç başvuruları saat kaça kadar alınacak?

Sınav başvurusu bugün 23.59'a kadar alınacak. Başvurusunu yapanların ücreti de saat 23.59'a kadar yatırması gerekmektedir. Sınav ücreti bankalardan, ATM'lerden alınmaz. Sadece ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden alınır.

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ALES/2 sınavı ne zaman?

- Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /2 Sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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ALES nedir?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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