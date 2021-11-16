ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES 3 sınav yeri sorgulama!

ALES 3 ne zaman yapılacak sorusu, söz konusu sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için ALES puanı gerekiyor. ALES3 sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adaylar ALES3 sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı.

ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ALES giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

ALES 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 21 Kasım 2012 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Kasım’da yapılacak olan sınavın sonuçları ise 16 Aralık’ta ÖSYM tarafından erişime açılacak. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfası olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden ilan edilecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sorgulama yapabilecekler.