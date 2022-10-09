​Alevilere kurumsal yapı beklentimizin çok ilerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferansla açılışını yaptığı Erzurum Palandöken Cemevi’nin dedesi Hüseyin Gönül: Birlik ve beraberliğimiz için önemli bir adım. Bizim için büyük bir hizmet. Hem hükümete hem de Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Cemevinin yapımı sırasında devlet bize kapıyı sonuna kadar açtı. Bizi hiçbir konuda kırmadılar. Cemevimizi açtık, gururluyuz.

-Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı ve Alevi Dedesi Cafer Yeşil: Ete kemiğe bürünecek düzeyde bir gelişme oldu. İmar sorunumuz vardı. Eskiden bir yere başvurduğumuzda kendi imkânlarımız ile alabiliyorduk ya da kaçak bir şekilde yapabiliyorduk. En azından bu imar sorunu giderildi. Türkiye’de yıllardır beklenen taleplerdi. Alevilik üzerindeki o sis perdesi aralandı. Bizim için önemli bir adımdı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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Çok iyi başlangıç

: Atılan adımları iyi bir başlangıç olarak görüyoruz. Alevi toplumu için kurulan Cemevi Başkanlığı da isabetli bir adım. İyi bir hizmetler almak için tek çatı altında toplanmadan yanayız. Her federasyon kendi başına bir şey yaparsa ortaya çözümsüzlük çıkar. Artık soranlarımız daha hızlı çözülebilir.

-Yeni açılan Elazığ Karakoçan Alevi Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Artut: On yıllardır Alevi toplumu görmezden geliniyordu. Atılan bu adımların bu açıdan değerli. Ülke yönetimine birçok parti geldi, geçti. Hiç adım atan olmadı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Aleviler içinde Aleviler kendileriyle çelişiyor. Önce yan yana gelip bir birlerimizle barışmamız, konuşmamız lazım. Şimdi bazıları Ali’siz Aleviliği, farklı şeyleri savunuyor. Ali’siz Alevilik olmaz.

Daha özgür ibadet edilecek

Sivas olayından bugüne örgütlü bir Alevi toplumu vardı ama bugüne kadar bu toplum bir arpa boyu yol gidememişti. 2018’de Cumhurbaşkanı’nın Aleviler ile ilgili bir çalışma başlattığını biliyoruz. O zamandan beri Alevi toplumundan alınan talepler rapor haline getirildi ve Cumhurbaşkanı’mıza sunuldu. Bu bir başlangıçtı. Kurumsal bir hale gelmemiz önemli bir adım. Var olmamız büyük mutluluk. Alevi dergâhlarında cemevlerinin sıkıntısı vardı. Artık bunlar devlet tarafından karşılanacak. Daha özgür ibadet edilecek. Yakın zamanda bunun seçim için yapıldığı konuşuldu ama bence bu kazanımlara bu düşünceler ile gölge düşürülmemeli.

İlk defa taleplerimiz dinlendi

: Devletimizden bazı taleplerimiz vardı. Bunun karşılanacağının sözünü aldık. Biz bu ülkede yaşayan 86 milyon insanımızın Alevi, Sünni, Laz, Çerkez etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Bizim temel hedefimiz, amacımız budur.

-Hüseyingazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz: Şimdiye kadar Alevi toplumuna dokunulmamış, el uzatılmamıştı. Devlet ilk defa Alevi toplumunun temel taleplerini ele aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, bazı grupların elinde çalgı aleti olan Aleviliği kullanamayacakları hale getirdi. Beklentimizin ilerisinde yenilikler açıklandı. Artık yok sayılmayacağız.

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Toplumumuza faydalı olacak

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizi umutlandırdı. Kurulan yeni birimin toplumumuza faydalı olacağına inancımız tamdır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimizin bize sahip çıkması çok güzel.

-Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu: Devletimiz tarafından bilinir olmak, kabul edilmiş olmak güzel bir şey. Cemevlerine yönelik bu çalışmaların yanı sıra bunun istismar edilmemesi için kontrol de sağlanmalı. Cumhurbaşkanı’nın daha önce cemevini ziyaret etmesi, Hacı Bektaş-ı Veli etkinliklerine katılmış olması, televizyon kanallarında Aleviler için önemli olan Muharrem ayında program yapılmış olması çok güzel gelişmeler. Şimdiye kadar bunlar görülmedi, bu yenilikler ile iyi bir noktaya gidilecektir.

Müteşekkiriz

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir: Cemevlerinin yasal statüye kavuşması için Anayasa’nın değişmesi gerekiyor. Geçmişteki Cumhuriyet hükümetleri de buna el atmadılar. Alevi seçmenin çoğunun oyunu alan CHP geçmişte isteseydi Anayasa değişikliğiyle Alevilerin bu sorununu çözerdi. Alevilerin oyunu alan partiler, bu konuya eğilmediler. Birtakım Alevi dernekleri HDP’nin çatısı altındaymış gibi hareket ediyor. CHP ise Alevi toplumunu arka bahçesi olarak kullanıyor. Alevilerin hiçbir siyasi partiye bağlı olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimi adımlar attı. Ancak, CHP ve HDP çatısı altında hareket eden Alevi kurumları bu adımlara sürekli muhalefet etti. Neden 98 yıllık Cumhuriyet döneminde bir cumhur erki Alevileri muhatap alarak bir toplantı düzenlemedi? Bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenledi. Bundan dolayı şahsına müteşekkiriz.

GÜNDEM Alevilere kurumsal yapı