Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Alevler arasında mahsur kalanlar vardı... Bursa Osmangazi'deki yangın kontrol altına alındı

Alevler arasında mahsur kalanlar vardı... Bursa Osmangazi'deki yangın kontrol altına alındı

14:4327/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın bölgedeki evlere de sıçramış ve büyük korkuya neden olmuştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.

Bursa’da İstanbul-Ankara otobanı yakınlarındaki İsmetiye Mahallesi kırsalında çıkan yangın paniğe neden oldu. Demirtaş Viyadüğü yakınlarında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.



Yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, yerleşim alanlarına yaklaşınca mahalle halkı büyük korku yaşadı. Alevlerin bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşmasıyla birlikte köyde hareketli anlar yaşandı.



Traktörleriyle ormanda mahsur kaldılar


Yangın sırasında traktörleriyle arazide kalan bazı çiftçiler alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. AFAD ekipleri, risk altındaki mahalleliyi güvenli bölgelere tahliye etti. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.


Alevler söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor


Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı alanda nöbet tutmaya devam ediyor.




#Bursa
#yangın
#Osmangazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçi zammı 2025 ne zaman verilecek?