Alevler arasında mahsur kalanlar vardı... Bursa Osmangazi'deki yangın kontrol altına alındı

Bursa’da İstanbul-Ankara otobanı yakınlarındaki İsmetiye Mahallesi kırsalında çıkan yangın paniğe neden oldu. Demirtaş Viyadüğü yakınlarında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.









Yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, yerleşim alanlarına yaklaşınca mahalle halkı büyük korku yaşadı. Alevlerin bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşmasıyla birlikte köyde hareketli anlar yaşandı.









Traktörleriyle ormanda mahsur kaldılar





Yangın sırasında traktörleriyle arazide kalan bazı çiftçiler alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. AFAD ekipleri, risk altındaki mahalleliyi güvenli bölgelere tahliye etti. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.





Alevler söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor





Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı alanda nöbet tutmaya devam ediyor.











