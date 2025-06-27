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Arnavutköy'de park halindeki araç alev aldı, yangın binaya sıçradı

Arnavutköy'de park halindeki araç alev aldı, yangın binaya sıçradı

09:2627/06/2025, Cuma
IHA
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İstanbul Arnavutköy’de park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Peş peşe yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden olurken, alevler kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç ve binada maddi hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamaların yaşandığı yangın, bitişikteki binaya sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlama yaşandı. Patlamaların ardından yangın, sokak üzerindeki bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta ve binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.




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