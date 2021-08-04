​Alevler tarihi de yaktı

OSMAN ÖZGAN- MUHAMMED KURTAR/GÜNDOĞMUŞ

Türkiye’nin ciğerlerini dağlayan orman yangınları canlıları yok ettiği gibi tarihi dokularda da tahribata neden oldu. Antalya Gündoğmuş’a 10 kilometre uzaklıktaki 1228 yıllık tarihi bulunan Senir köyü de yangından etkilenen alanlardan. Gündoğmuş ve çevresini kaplayan kül bulutu hem genizleri yakıyor hem de yağmur gibi yağıyor. Helikopter ve uçakların havadan müdahalesi, Türkiye’nin dört bir noktasından yetişen itfaiye araçları, arazözler, su tankerleri hummalı çalışmalarına devam ederken, yeni yangınlara karşı da soğutma çalışmaları halkın da desteği ile aralıksız sürüyor.

Muhammed Kurtar - Osman Özgan

ÇİVİ ÇAKMAYA KIYAMIYORLARDI