Alevlere teslim olan 5 ton odun küle döndü

Olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki boş bir arsada istiflenmiş odunlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Arsadan dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 5 ton odunun yandığı tespit edildi.