Alevlerle mücadele 'mobil yangın yönetim aracı'ndan koordine ediliyor

Ege ve Akdeniz’deki yangınlarla mücadelede devlet bütün birimleriyle bölgedeki varlığını göstermeye devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün ‘16’ plakalı mobil ‘yangın yönetim aracı’, Ege ve ardından Akdeniz’deki yangınlar için görev yapıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü destek görevinde bulunmak üzere, hem helikopter, hem mobil yangın izleme aracıyla beraber, 32 arazöz ve 11 uzmanını Ege ve Akdeniz’e gönderdi.

400 hektar alan kontrol altında

Bir başka ilde olmayan ve her biri yarım milyon lira değerdeki özel drone’lardan biri de mobil araçla gönderildi. Bu drone’larla yüksek irtifa, uzun süreli uçuş ve gece görüşü gibi avantajlarıyla 400 hektar alan kontrol edilebiliyor.

GÜNDEM Mehmetçik görevlendirildi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Isparta ve Denizli'deki orman yangına destek

GÜNDEM Bayraktar AKINCI yangın tehdidine karşı nöbette

Sekiz Bayraktar İHA ile entegre

Bursa’nın ‘yangın yönetim aracı’ sayesinde, Bayraktar’a ait 8 İHA’nın da entegre olduğu sistemle, gece ve gündüz sürekli, yetkiliye ait bir cep telefonundan dahi takip ediliyor.

Orman yangınlarıyla kesintisiz mücadele için özel olarak tasarlanan yangın yönetim aracı ayrıca 6 çekerli çekiş gücü ile her türlü arazide gidebilme özelliğine sahip.

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Araç otonom hareketli Türksat uydu anteni ve uydunet teknolojisine sahip. Araca entegre RTK 300 drone ile 3 saat boyunca kesintisiz görüntü aktarmak ta mümkün.



Bursa Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde kullanılan Mobil Yangın Yönetim Aracı şuan Bodrum-Milas ve Marmaris üçgenindeki yangında ekipleri yönlendirmede kullanılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’ndan da 21 personel ile 7 araç yangın bölgesinde görev yapıyor.

FOTOĞRAF 11 Muğla’nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havanın kararmasının ardından helikopterler müdahaleyi sonlandırdı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri adeta alevlerle savaştı. Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre mahalle sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu. Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkisine ilerledi. Yangın gece saatlerinde İHA ekibi tarafından havadan drone ile görüntülenirken, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi. Yangın bölgesine hayırsever vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi. Gönderilen acil ihtiyaç maddeleri yine yöre halkı tarafından dağıtıldı. Muratlar Mahallesinde başlayan yangın sonrası mahalle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Yangın bölgesine yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı. Su tankerlerindeki sular suyu biten arazöz ve itfaiyelere aktarıldı. Muğla bölgesinde bon bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm gençler alev savaşçılarına katkı vermek için görev yaptı. Ellerinde küreklerle alev savaşçıları ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan gençler, arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu. Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik dedi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik diye konuştu. Muğla'da gece gündüze döndü: Ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için durmadan çalışıyor Muğla'nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.

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FOTOĞRAF 9 Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden patlak verdi. Ekipler bu bölgede yoğun bir mücadele verirken, ikinci bir yangın ihbarı da Tavas ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde başlayan orman yangını Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi ile Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahalleleri arasındaki geniş bir bölgede etkili oldu. Orman ve belediye ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye vatandaşların verdiği destek de takdir topladı. Tanker ve saban bağlı traktörleriyle bölgeye gitmek için yola çıkan köylüler, bölgede uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla bölgeye ulamayı başaran yüzlerce vatandaş ise, kazma küreklerle yangının ortasına kadar girerek alevlere engel olmaya çalıştı. Vatandaşların büyük bir bölümü cansiperhane bir şekilde yangınla mücadele ederken, bir o kadar insan da orman kahramanları için seferber oldu. Yangından haberdar olur olmaz Denizli’nin birçok noktasından yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye yiyecek içerek ve ihtiyaç malzemesi taşıdı. Oluşturulan noktalarda jandarma ekiplerine teslim edilen yardımlar, görevliler tarafından alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırıldı. Devlet millet el ele yangınla mücadele Devlet millet el ele yangınla mücadele Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu Denizli'de binlerce vatandaş dün Buldan ve bugün ise Tavas ilçelerinde çıkan orman yangınları için seferber oldu. Yüzlerce vatandaş ellerinde kazma küreklerle yangın bölgesine koşarken, bir o kadarı da ilin dört bir tarafından orman kahramanları için yardım malzemesi taşıdı.

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FOTOĞRAF 17 Manavgat’ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi. Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi İçler acısı görüntü: Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

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OYNAT 00:59 "Biz buradayız alevle göğüs göğüseyiz" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanların videosunu paylaştı. Bakan Pakdemirli 'Ne söylenenler, ne sert rüzgarlar, ne de alevler onları yıldıramaz. Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle YeşilVatan için göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarımız var' notuyla paylaştığı videoda kahraman itfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda yangın felaketiyle nasıl canhıraş mücadele ettikleri görüntüler yer alıyor..

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