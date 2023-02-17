Aleyna ve Neslihan ses verdi: 248 ve 258 saat sonra iki mucize

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi’nin enkazında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılınç, depremden 258 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İş makinesi operatörünün çalışma yaptığı sırada fark edilen Kılınç, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ELİNİ KALDIRDI

Kahramanmaraş’ta bugüne kadar ki en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi Z Blok’ta depremden 258 saat sonra yeni bir mucize yaşandı. İş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada kaldırdığı bir yatağın altından bir kişinin elinin hareket ettiğini fark edince ekiplere haber verdi. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılınç’a ulaştı. Yapılan çalışma ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Neslihan Kılınç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kılınç’ın eşi ve iki çocuğu ise enkaz altında olduğu bildirildi.

Enkazda Neslihan Kılınç’ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, “Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu” dedi.

HOŞ GELDİNİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kılınç’ın enkaz altından kurtarılmasını sosyal medya hesabından “258’inci saatte bir hayatı daha kazandık. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Sizin için elimizden geleni yapacağız” ifadeleriyle paylaştı.

BABASI: HEP DÜŞÜNDÜM VE OLDU

Acil serviste tedavi altına alınan Kılınç’ın babası Cuma Yalçınöz, “258 saat sonra kurtarıldı. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. Ben hep bunu düşündüm ve oldu. Yarım saat önce çantası çıktı arkasından kendisi çıktı” dedi.

Mucizenin adı Aleyna

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bini geçti. Büyük yıkımın yaşandığı bölgedeki çoğu yerde arama kurtarma çalışmaları tamamlanıp enkaz kaldırmaya geçilirken, tam “Ümitler tükendi” derken Kahramanmaraş’tan mucize bir kurtuluş haberi geldi. Dulkadiroğlu ilçesinde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremden tam 248 saat sonra kurtarıldı. Kayabaşı Mahallesi’nde yıkılan Atabey Apartmanı’nın enkazında dün iş makinesi ile çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri A.Ş., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sakarya ve Dilovası Belediyesi ekipleri, molozlar arasından bir ses duydu. Madencilerin domuzdamı yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez,

11 gündür mahsur kaldığı yerden çıkarılıp UMKE ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Enkazdan kurtarılan Aleyna’nın teyzesi, sevinç göz yaşlarına boğuldu.

CAN KURTARMAK İÇİN CANIMI VERMEYE GELDİM

Aleyna Ölmez’in enkazdan sağ çıkarılması bölgede bayram havası yaşattı. Genç kızın enkaz başında bekleyen yakınları göz yaşları içinde kurtarma ekiplerine sarılıp teşekkür etti. Genç kızın teyzesi Güler Duman, kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak ağladı. Duman, “Onlar sayesinde yeğenim kurtuldu. Allah hepsinden razı olsun” derken, Aleyna’nın yakını Bünyamin Hacıbebekoğlu da “Allah razı olsun milletimizden, devletimiz var olsun. Kızımız artık aramızda” şeklinde konuştu. Sakarya kurtarma ekibinden Hacer Atlas, Aleyna’ya uzun ve yorucu bir çalışmayla ulaştıklarını, iletişim kurabildiklerini anlattı. Dilovası Belediyesi arama kurtarma ekibinden Mehmet Durak ise şunları kaydetti: “Bir can kurtarmak için canımı vermeye geldim. Kızımız çıktı. Bu sevinç bize yeter.”

Sağlığı çok iyi

248 saat sonra enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu doktorları şaşırttı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde ilk muayenesi yapılan Ölmez, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’ne sevk edildi. K.Maraş’ta kızın ilk muayenesini gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Dilber, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Vücut fonksiyonlarının çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde ‘Aleyna nasılsın?’ dedim, ‘Hocam çok iyiyim’ dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Ankara’ya gönderiyoruz. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Biraz travma var tabii. Bu ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor.”

Kendi kendime vakit geçirdim

Aleyna Ölmez, sevk öncesi sağlık durumunu soran basın mensuplarına “İyiyim teşekkür ederim” cevabını verdi. Enkaz altında ne yaptığı sorulan genç kız, “Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım” dedi.



