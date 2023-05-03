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Ali Babacan YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi

Yedili Masa'nın ortaklarından Ali Babacan katıldığı bir YouTube yayınında soruları yanıtladı. Hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD'ye terör örgütü diyemeyen Babacan, "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil" şeklinde konuştu.

12:53 . 3/05/2023 Çarşamba
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Ali Babacan

Ali Babacan

Millet İttifakı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belirledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası CHP ile HDP arasında görüşmeler başladı. Görüşmeler sonucu HDP, aday çıkarmama kararı alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu.

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası PKK'dan peş peşe açıklamalar geldi

HDP'nin kararı sonrası hain terör örgütü PKK'dan peş peşe Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesine yönelik açıklamalar gelmeye başladı. PKK'nın sözde liderleri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat gibi isimler yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu. Yaşananların ardından Millet İttifakı'nın ortaklarından Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Terör örgütleri soruldu: Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?

YouTube'da Babala TV kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Babacan'a "Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?" diye soruldu. Terör örgütleriyle ilgili dolambaçlı bir cevap veren Babacan, PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirse de aynı şeyi Suriye uzantısı YPG/PYD için söyleyemedi.

'Öyleyse mücadele ederiz ama birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil'

Babacan, "Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda" dedi. Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynımı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslarası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." şeklinde konuştu.


Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, CHP logosu ve listelerinden seçime girmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçmenimizin büyük kısmı CHP'ye oy vermeyecek" itirafında bulunan Babacan, "Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kasteden Babacan, "Birinin olduğu yerde diğerini desteklememe gibi bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Babacan, muhafazakar seçmenlerin 'CHP fobisinin devam ettiğini' söyleyip, "CHP'nin dindar kesime yaptıkları olumsuz hafıza taşıyor" da dedi.


#Ali Babacan
#PYD/YPG
#Millet İttifakı
40 dakika önce
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