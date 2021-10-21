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ANKARA

Ali Babacan'a bir tepki de Ankara'da: Seni davar çobanı tutan olmaz

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de vatandaşın tepkisiyle karşılaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de Ankara'da sert eleştirilere maruz kaldı. Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyareti yapan Babacan'ın yanına giden bir vatandaş, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Ali Babacana bir tepki de Ankarada: Seni davar çobanı tutan olmaz
Ankara'da Ali ​Babacan'a tepki

Esnaf ziyareti için Ankara’nın Kahramankazan ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar ziyareti esnasında vatandaşların sert tepkisi ile karşılaştı.

Pazarda Ali Babacan ile karşılaşan bir vatandaş, “Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin” diye tepki gösterirken, Babacan da vatandaşa, “Ben üç nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum. Memleketi yönetmedik mi yıllarca, hadi yönetsin şimdi, niye yapamıyor?”

ifadeleriyle cevap verdi. Vatandaş ise Babacan’a, “Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat” dedi.

"SENDEN KURTULDUĞUMUZ ZAMAN TÜRKİYE KURTULUR"

Bir başka vatandaş ise Ali Babacan’a, “Şimdi durum çok çok iyi, biz senden, Meral’den ve Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduğumuz zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya” diye tepki gösterdi. Ali Babacan tepki gösteren vatandaşa “Kendi arabayı devirdi” diye cevap verince vatandaş, “Arabayı sen devirdin. Şu memleketin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Siz hendek olmayın yeter” dedi.

Babacan'a bir tepki de Ankara'da: Seni davar çobanı tutan olmazdı
OYNAT 00:49
Babacan'a bir tepki de Ankara'da: Seni davar çobanı tutan olmazdı
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'nın Kahramankazan ilçesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Babacan'ın yeni parti kurmasına sitem eden bir vatandaş, 'Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin.' dedi.

Öte yandan Babacan, geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir vatandaşın, 'Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Recep Tayyip Erdoğan, boşuna dolanma.' tepkisiyle karşılaşmıştı.

TEPKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Ali Babacan’a tepki gösteren bir başka vatandaş ise, “Önce çalıştın iyiydi, şimdi mi kötü mü oldu Tayyip Erdoğan? Nankör olma. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Sen nankörsün” ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir başka vatandaş da, “Ben sizi eskiden dinlerken rahatlardım. Şimdi artık kızıyorum size. Sürüden ayrılanı kurt yer derler bizim köylerde” dedi.

Mersinli vatandaştan Ali Babacan'a tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız
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Mersinli vatandaştan Ali Babacan'a tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız

Ali Babacan, sohbet ettiği bir vatandaşın “Siz Kılıçdaroğlu’na payanda mı olacaksınız, yoksa kendi başınıza mı gideceksiniz?” sorusuna “Biz şu anda bir ittifakta değiliz, yalnız başına yürüyoruz. Geleceği Allah bilir” ifadeleriyle cevap verdi.

Başka bir vatandaş ise, “Ahmet Davutoğlu ile siz dönerek bu memleketi mağdur edemezsiniz. 15 Temmuz’da eğer ki sokaklara çıkmasıydı Afganistan gibi olacaktık” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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