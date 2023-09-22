Ali Dağı Mesire Alanı’na yakın takip

Kent merkezi ve ilçelerde yeşil alanlar ile mesire alanlarına yenilerini ekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kullanımda olan mesire alanlarında da iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda, vatandaşların uğrak noktası olan Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve önemli bir aşama kaydedilen tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, mesire alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek, son durum hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.