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Ali Dağı Mesire Alanı’na yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezlerinden Ali Dağı Mesire Alanı’ndaki sona doğru yaklaşılan tadilat ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

04:00 . 22/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların Talas ilçesi ve Kayseri’ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların Talas ilçesi ve Kayseri’ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kent merkezi ve ilçelerde yeşil alanlar ile mesire alanlarına yenilerini ekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kullanımda olan mesire alanlarında da iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda, vatandaşların uğrak noktası olan Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve önemli bir aşama kaydedilen tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, mesire alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek, son durum hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.


GEÇİCİ SÜRE KULLANIMA KAPATILMIŞTI

Mesire alanındaki incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Talas Mesire Alanı’ndayız. Burayı iyileştirme amacıyla kullanıma kapatmıştık, artık sona yaklaştık. İnşallah bu ayın sonuna doğru vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” dedi. Büyükkılıç, bölgenin Talas ilçesinde en önemli mesire alanı olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekten yapılan çalışmalar çok güzel olmuş, eksiklerin tamamlanmasıyla birlikte Talasımızın en önemli mesire alanlarından birini daha kullanmaya devam etmiş olacak” diye konuştu.


#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#turizm
#yeşil alan
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