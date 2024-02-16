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Ali Demir’e FETÖ’den beraat

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in, FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 16/02/2024 الجمعة
Güncelleme: 00:08 - 16/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Ali Demir.
Ali Demir.

Ali Demir, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan beraat ederken, görevi kötüye kullanmak suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Demir ve yardımcısı Ömer Pekşen, savunma yaptı. 2010'da ÖSYM başkanı olarak atanan Demir, o zamanlar kurumun kişisel ilişkilerle yönetildiğini, başkan olduktan sonra sınav güvenliğine yönelik uygulamalar yaptığını söyledi. Çalıştığı dönemde sınavların hepsinin çalındığı yönündeki iddiaları yalanlayan Demir, 19 sınavdan sadece 5 tanesine ait soruların çalındığını anlattı.




#FETÖ
#Ali Demir
#ÖSYM
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