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Ali Erbaş’tan anlamlı çağrı: Ciğerlerimizi yakan yangınlar için eller semaya açılacak

Ali Erbaş’tan anlamlı çağrı: Ciğerlerimizi yakan yangınlar için eller semaya açılacak

13:545/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, orman yangınları için vatandaşları duaya çağırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, orman yangınları için vatandaşları duaya çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından tüm camilerde dua edileceğini duyurdu. Erbaş, bu anlamlı programa Şırnak Ulu Camii’nde katılacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz” diyen Erbaş, tüm vatandaşları camilerde yapılacak dua programlarına davet etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımı şöyle;

"Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.


Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camii’nde katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi camilerimizde yapılacak bu anlamlı duaya davet ediyorum.


Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin; Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin."







#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri
#Orman yangınları
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