Bakan Yumaklı bir acı haberi daha duyurdu: Ödemiş yangınında orman işçisi yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında can kaybı sayısı üçe yükseldi. Ödemiş'te çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramıştı.









Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden orman işçisi için taziye mesajı yayımlayan Bakan Yumaklı, “Yeşil Vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur” ifadelerini kullandı.





Şehit orman işçisine Allah’tan rahmet dileyen Bakan Yumaklı, “Yeşil Vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.





İzmir Ödemiş’teki yangında Yeşil Vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur.



Yeşil Vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



🇹🇷… pic.twitter.com/IqSlb9cAjQ — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 5, 2025





Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti. Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar görmüştü. Yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti. Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetmişti.









Dün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü Ödemiş yangınından bugün bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanıp entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, kurtarılamadı. Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Şahin, alevlerin arasında kalıp yaralanmıştı. Şahin'in kaybıyla birlikte Ödemiş'te can kaybı sayısı üçe yükseldi.







