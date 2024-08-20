Ali Koç’tan Ankara turu

Koç, önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Görüşme 1 saat sürdü. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç daha sonra MHP Genel Merkezi’ne geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. 1 saatlik toplantının ardından Bahçeli, Koç ve beraberindekileri kapıya kadar uğurladı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Koç, Özel ve Bahçeli'ye görüşme talebini ağustos başında iletti. Koç liderlerden başta Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da daha caydırıcı değişikliklerin yapılması yönünde spor camiasında oluşan beklentiyi aktardı. Spor kulüplerinin mali açmazları da Koç'un ajandasında kendine yer buldu. Koç, liderlere kulüplerin borçlarının yeniden tanzim edilmesi yönünde yapılacak yasal değişikliğin başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarında memnuniyet oluşturacağını anlattı. Türk futbolunun daha sağlıklı yürütülebilmesi adına CHP ve MHP liderlerinden destek istediği öğrenilen Koç'un, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelebileceği belirtiliyor.