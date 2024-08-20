|
Gündem

Ali Koç’tan Ankara turu

Göztepe maçında kuralları ihlal edip korumalarıyla sahaya inen ve ardından saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara turuna çıktı. Koç, önce CHP lideri Özgür Özel'i ardından da MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti. Süper Lig’deki birçok tartışmanın aktörü olan Koç’un “sporda şiddetin önlenmesi” için destek istemesi dikkat çekti.

Uğur Duyan
04:00 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 02:13 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel, Ali Koç.
Özgür Özel, Ali Koç.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ankara turu. Göztepe maçında sahaya inip bir kulüp yöneticisinin saldırısına uğrayan Fenerbahçe Başkanı Koç, yönetim kurulu üyeleriyle Ankara'da kritik ziyaretler gerçekleştirdi.

Koç, önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Görüşme 1 saat sürdü. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç daha sonra MHP Genel Merkezi’ne geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. 1 saatlik toplantının ardından Bahçeli, Koç ve beraberindekileri kapıya kadar uğurladı.

SPORDA ŞİDDET YASASI VE BORÇLAR

Edinilen bilgiye göre, Ali Koç, Özel ve Bahçeli'ye görüşme talebini ağustos başında iletti. Koç liderlerden başta Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da daha caydırıcı değişikliklerin yapılması yönünde spor camiasında oluşan beklentiyi aktardı. Spor kulüplerinin mali açmazları da Koç'un ajandasında kendine yer buldu. Koç, liderlere kulüplerin borçlarının yeniden tanzim edilmesi yönünde yapılacak yasal değişikliğin başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarında memnuniyet oluşturacağını anlattı. Türk futbolunun daha sağlıklı yürütülebilmesi adına CHP ve MHP liderlerinden destek istediği öğrenilen Koç'un, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelebileceği belirtiliyor.



#Ali Koç
#Özgür Özel
#Göztepe
#Fenerbahçe
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!