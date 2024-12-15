Ali Kuşçu Cami-i'ndeki "Ücretli ibadet" iddialarına İGA'dan cevap: "Süre aşımı" deyip duyuru yayınladılar

"Ali Kuşçu Camii'nde ibadet etme süresi yeterli olacak şekilde park etmek için 35 dakika ücretsiz otopark ücreti verilmektedir. Havalimanımızda çalışan, vergi veren taşımacıların ve otopark kullanan misafirlerimizin haklarını korumak ve eşitlik ilkesine uygun olarak adaletli davranmak maksadıyla havalimanındaki cami girişine kurulan bu sistemde aracını ibadet etmek amacıyla cami otoparkına park eden yolcular, otopark biletini cami girişindeki cihaza okuttuklarında ilk 35 dakika için ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda normal otopark tarifesi uygulanmaktadır. Bu uygulama sadece ibadet amacıyla aracını cami otoparkına bırakanlar için olduğundan cihazlar cami giriş kapısında konumlandırılmıştır."