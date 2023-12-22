|
Gündem

Ali Yılmaz Örnek dualarla uğurlandı

Önceki gün vefat eden Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Örnek için dün Marmara İlahiyat Camisi'nde tören düzenlendi. Burada konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına şahidiz" dedi.

04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 04:35 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Törenin ardından Örnek’in cenazesi Beykoz’da toprağa verildi.
Törenin ardından Örnek’in cenazesi Beykoz’da toprağa verildi.

Kapatılan Refah Partisi’nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek vefat etti. Örnek için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile merhumun yakınları katıldı.


Ali Yılmaz Örnek

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit’in kıldırdığı namazın ardından Örnek’in tabutu başında bir konuşma yapan Kurtulmuş, merhumun sevenlerine başsağlığı dileyerek, “Ali Yılmaz Bey’i herhalde üç kelime ile en iyi şekilde özetleriz diye düşünüyorum; zarafet, istikamet ve samimiyet.Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına şahidiz” dedi. Törenin ardından Örnek’in cenazesi Beykoz’da toprağa verildi.


#Ali Yılmaz Örnek
#cenaze
#Refah Partisi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kur’an açısından adalet ve zulüm