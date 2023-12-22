Kapatılan Refah Partisi’nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek vefat etti. Örnek için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile merhumun yakınları katıldı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit’in kıldırdığı namazın ardından Örnek’in tabutu başında bir konuşma yapan Kurtulmuş, merhumun sevenlerine başsağlığı dileyerek, “Ali Yılmaz Bey’i herhalde üç kelime ile en iyi şekilde özetleriz diye düşünüyorum; zarafet, istikamet ve samimiyet.Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına şahidiz” dedi. Törenin ardından Örnek’in cenazesi Beykoz’da toprağa verildi.