Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği'nin İzmir’in Aliağa'da yaptığı incelemede gemi söküm tesisi yakınlarından alınan toz numunelerinde serpantin grubu krizotil türü asbest liflerine rastlandığı yönünde yayınladığı raporu ve iddiaları hakkında açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, "Gündemdeki asbest konusunu hayretler içerisinde izledik. Kapımız açık, bu konuda sorusu olan varsa 22 firmayı tek tek gezip görebilirler. Bilgi alabilirler. Gemide söküme başlamadan önce, asbest, gemiden uzman ekipler ve şirketimizin, derneğimizin bünyesinde çalışan çevre mühendisleri ve asbest konusunda uzman kişiler tarafından sökülüp bertaraf tesislerine gönderiliyor. Bu konuyu gündeme getiren kişiler şantiyelerimize gelse biz onlara durumu anlatırız. Biz, asbest konusunu aştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğümüzün kriterleri neticesinde asbestin bertarafı çevreye duyarlı bir şekilde yapılıyor" dedi.

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DHA

'10 YILDA ÇOK AZ SAYIDA ASBESTLİ GEMİ GELDİ'

Gemilerde 10 yıldır asbest kullanılmadığının altını çizen Kamil Önal, Aliağa'ya son 10 yıl içinde çok az sayıda asbestli gemi geldiğini kaydetti.

Önal, "Şu an 22 firmanın 11’i Avrupa Birliği kriterlerinde gemi söküyor. 8 firma da girme aşamasında, her gün denetliyor ve bilgi veriliyor. Önceliğimiz sadece asbest değil sıvı atıklarımız, katı atıklarımız da var hepsini yönetmelik kapsamında yürütüyoruz. Biz herhangi bir gemimizde asbest olduğunda önlemini fazlasıyla alıyoruz. Son 10 yılda gemilerde asbest kullanılmıyor. Şu an gemi söküm tesislerine 10 yılda çok az sayıda asbestli gemi geldi. Bu gemilerin de nasıl söküldüğünü içeren belgeler mevcut. Ayrıntılı olarak bizde var görmek isteyene kapımız açık. Numuneleri nereden aldılar bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Asbest sadece gemi sökümle ilgili değil inşaat firmaları tarafından kullanılıyor, çatı kaplamalarında, PVC borularda kullanılıyor. Nereden alındığını bilmiyorum" diye konuştu.

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DHA

'ÇEVRESEL BİR ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Asbestli gemi geldiğinde mevzuata uygun bir şekilde çevreye zarar vermeyecek şekilde temizlendikten sonra oluşturulan karantina bölgesinde söküldüğüne dikkati çeken Asbest Söküm Uzmanı Birol İnam ise "Gemi sökümle ilgisi olmayan iddialar var. 55 farklı yerden numune alındığı ve bir tanesinde life rastlandığı söyleniyor. Gemi söküm bölgesine uzun zamandır asbestli gemi gelmiyor. Eğer asbestli bir gemi gelirse de asbest mevzuatı var ve bu mevzuata göre ‘Asbestli materyal, asbest söküm çalışanları tarafından, asbest söküm uzmanı nezaretinde yapılır’ deniyor. Asbestli gemi bu kurallar çerçevesinde sökülüyor.

Çevresel bir etkisi söz konusu değil. Kişisel koruyucu ekipmanları, karantina bölgesi ve hijyen tesisleri var. Bütün sistem kuruluyor ve söküm buna göre gerçekleştiriliyor. Kara düzen bir söküm söz konusu değil. Asbestli ekipmanlar sadece gemi söküme gelmiyor. Alındığı söylenen söz konusu numuneler de gemi söküm bölgesinden alınmış numuneler değil. 2010 yılından itibaren asbestli gemiler yasaklandı buraya gelen gemilerin çoğu eski bile olsa tadilattan geçmiş gemiler olduğu için asbestten temizlenmiş olarak geliyor" diye konuştu.

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DHA



İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başvurulara istinaden Müdürlüğümüzce tesislerde ve baştankara yapılan gemilerde denetlemeler yapılmakta ve notifikasyon onayları denetleme sonucunda değerlendirilmektedir. Asbest bulunan gemilerde asbestli bölgede söküm işlemleri, konusunda uzman firma ve kişiler tarafından yapılmakta ve sökülen asbest atıklarının tamamen kapalı alanda geçici depolanarak bertarafa gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemize söküm amacıyla getirilen veya getirilecek gemilerde fazla miktarda asbest bulunması durumunda gemilere notifikasyon onayı verilmemekte ve mahrece iade işlemleri gerçekleşmektedir."

FOTOĞRAF 10 Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan çam ağaçları ile kaplı ormanlık alana kaçak olarak dökülen molozlar çevre kirliliği yaşanmasına neden oluyor. Orman yolunun birçok noktasına, kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen hafriyat ve molozların arasında evsel atıklar ve sanayi atıklarının da olması dikkati çekti. Atıklar arasında kanserojen etkiye sahip asbestli malzemeler de dikkat çekiyor. Dökülen atık ve moloz yığınları kötü kokuya da neden olurken, vatandaşlar, soruna çözüm bulunup, bir an önce kalıcı önlem alınmasını istedi. Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Süleyman Bursalı, Sabahları genellikle bu bölgedeki ormanlarda yürüyüş yapıyorum. Bu sabah molozlarla karşılaştım ve oldukça şaşırdım. Bunlar buraya nasıl dökülebilir? Hiç kimse burayla ilgileniyor mu? Ormanın içinde bu manzara hiç iç açıcı değil. Bunu dökenler nasıl cesaret ediyor bilmiyorum. Yetkililer buraya çok acil olarak el atmalılar. En üzüldüğüm konular arasında dökümlere baktığım zaman kansere yol açan bazı malzemeleri görmek oldu. Hayal kırıklığı yaşıyorum ve bir vatandaşlar olarak buranın ivedilikle temizlenmesini istiyorum. Bunun yanı sıra kalıcı önlemler alınsın ki bir daha kaçak dökümler yapılmasın dedi. Orman yoluna tek bir giriş yolu olduğunu ifade eden Ferhat Bayka, Buradaki görüntü her şeyi anlatıyor. Moloz dökümünün buradaki ormanlık alana değil, yönetmelik gereğince belirlenen alanlara yapılması gerekiyor. Bunlar da belediyelerin kontrolleri arasında yer alıyor. Demek ki buraya dökmek kolaylarına geliyor. Kimseye yakalanmamak için de genellikle bu dökümler gece yapılıyor. Çevre sakinleri olarak bunlarla mücadele etmekten, şikayetlerde bulunmaktan yorulduk. Bizim de kendi işlerimiz kendi hayatlarımız var. Bu doğaya yazık değil mi? İnsanlar burada yürüyüş yapıyor. Atıkların içinde ne olduğunu ne soluduğumuzu bilmiyoruz. Bölgeye tek bir giriş noktası var. Yetkililer artık buna önlem alsın ve gerçekten elle tutulur bir şeyler yapılsın diye konuştu. İzmir'deki çöp dağları korkutuyor: Ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan, evsel atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle çöplüğe dönerken, vatandaşlar önlem alınması istedi. Dökülen materyaller arasında kanserojen madde içeren asbestli malzemelerin de olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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