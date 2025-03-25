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Aliağa'da Orman Haftası etkinliği: Bin adet fidan dikildi

Aliağa'da Orman Haftası etkinliği: Bin adet fidan dikildi

11:0425/03/2025, Salı
IHA
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, Orman Haftası kapsamında bin adet fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

Aliağa Orman İşletme Şefliği öncülüğünde Şehitkemal Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe protokol ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, orman yangınlarına karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Yangınsız bir yaz mevsimi geçirme temennisinde bulunan Güney, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toprağa can, geleceğe nefes olmak amacıyla bu fidan dikim etkinliğini düzenledik. Yeşili koruyalım, ormanlarımızı birlikte yaşatalım" dedi.

Katılımcılar, etkinlik kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturarak çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Etkinlik, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Alana bin adet fıstık çamı fidanı dikildiği belirtildi.

#İzmir
#Aliağa
#Fidan
#Orman

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