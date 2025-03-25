Aliağa'da Orman Haftası etkinliği: Bin adet fidan dikildi

Etkinlikte konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, orman yangınlarına karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Yangınsız bir yaz mevsimi geçirme temennisinde bulunan Güney, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toprağa can, geleceğe nefes olmak amacıyla bu fidan dikim etkinliğini düzenledik. Yeşili koruyalım, ormanlarımızı birlikte yaşatalım" dedi.