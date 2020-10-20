Alışveriş için akın akın Edirne'ye: Sosyal mesafe unutuldu, polis tek tek uyarıp ceza yazdı

Edirne’nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi koronavirüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için Edirne’ye akın etmesi, öğrencilerin okul çıkışı çarşı merkezinde gezmesi ve Edirnelilerin alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi’ne gelmeleri caddenin dolup taşmasına neden oldu.



Polis ekipleri tek tek uyardı



Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sık sık vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. Maske takma zorunluluğu bulunmayan Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen çok sayıda Bulgar vatandaşının maske kuralına uymadığı görüldü. Uyarılara rağmen maske takmayanlara polis ekipleri tarafından tutanak tanzim edildi.

FOTOĞRAF 7 Bulgaristan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce alınan kararla birlikte, Türkiye’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarına test zorunluluğu ve karantina uygulaması getirilince çok sayıda vatandaş Edirne’ye gelemedi. Geçen hafta bu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte Edirne’ye adeta akın eden Bulgaristan vatandaşlarının bugünkü ilk adresi Ulus Pazarı oldu. Yüzlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne’ye gelmesiyle birlikte kent merkezinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Edirne’ye gelip alışveriş yapmak için 6 aydır bu anı beklediğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı, Edirne’yi çok özlediğini söyledi. Bir başka Bulgar vatandaşı da, Edirne’nin her şeyini çok özlediklerini ifade ederek, “Yemesini, gezmesini, alışverişini çok özledik. Gelmeye devam edeceğiz” dedi. Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne’ye gelmesiyle hareketlilik yaşandığını söyleyen Edirneli esnaf, çok mutlu olduğunu belirterek, korona virüs salgını olmasa Bulgaristan vatandaşlarına sarılmak istediğini söyledi. Günün ilk siftahını Bulgar vatandaşlarından yaptıklarını söyleyen bir diğer esnaf da, “Çok mutluyuz sevinçliyiz işler açıldı. Bizim için çok güzel oldu. Pazar normalde çok durgundu ama gelmeleriyle ilk siftahı onlardan yaptık” dedi. Yasak kalkar kalkmaz Edirne’ye alışveriş için akın ettiler Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldıran Bulgaristan'dan yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için soluğu Edirne'nin Ulus Pazarı'nda aldı. 6 aydır bu anı beklediklerini belirten Bulgarlar, Edirne'ye gelebildikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. BiP'te paylaş

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Ekipler, sadece caddedeki vatandaşlara değil işyerlerine de uyarılarda bulundu. İşyerinde kalabalık halde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralı gereğince dışarıya çıkarıldı.

FOTOĞRAF 13 Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını 1 Eylül'de kaldırmıştı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından komşu ülke vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Aradan geçen 18 günün ardından Bulgar ziyaretçiler, kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na yine akın ederek alışveriş yapmaya devam etti. Özellikle pazar yerinde koronavirüs dolayısıyla alınan sağlık tedbirlerini gören Bulgar turistler, memnuniyetlerini dile getirdi. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, sağlığın alışverişten daha önemli olduğunu belirterek, önlemlerini buna göre aldıklarını söyledi. Reisoğlu, Tabi Bulgar ziyaretçilerin Edirne'ye gelmesiyle kentte ticari hareketlilik de başladı. Bununla birlikte sağlık tedbirleri iki katına çıkarıldı. Pazarda da sabah erken saatlerinden itibaren esnafın sağlık taramaları yapılıyor. Çok sayıda uyarıcı levha astık ve bunun yanında uyarıcı anonslar da yapılıyor. Maske takılması, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarı yaparak pazarda sağlık tedbirlerini en üst seviyede alıyoruz dedi. Pazarda 6 aydan bu yana Bulgar turist ağırlayamadıklarını hatırlatan Reisoğlu, komşu ülke ziyaretçilerinin gelmesiyle işlerinin de yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Reisoğlu, Pazarımızı bildiğiniz gibi mart ayında koronavirüs ile birlikte kapatmıştık. Haziran ayında da önlemler eşliğinde yeniden açılmıştı. Mart'tan bugüne kadar 6 aylık süre içerisinde Yunan ve Bulgar vatandaşlar Edirne'ye gelemediler. Bu da Edirne'nin ekonomisini çok etkiledi ama artık Edirne esnafının yüzü gülmeye başladı. Tabi biz bunun çok hızlı şekilde gelişmesini istemiyoruz, kontrolleri de elden bırakmadan, koronavirüs gerçeğini de göz önünde bulundurarak önce tedbir, sağlık sonra alışveriş diyoruz. Çok ciddi artışımız yok ama kademe kademe bu 3- 4 ay içerisinde eski günlerine kavuşabilir işler. Eski günlere baktığımızda yüzde 30'luk bir artış söz konusu diyebiliriz son 2 haftada. Bu daha da olacak. Ama yine de diyoruz ki önce tedbir, sonra sağlık, en son alışveriş diye konuştu. Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Halil Dönmez, tedbirlerin en üst seviyede olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Dönmez, Kapı yeniden açıldıktan sonra tekrar alışverişe başladık. Aradığımız her şeyi uygun fiyata bulabiliyoruz. Bunun yanında buradaki tedbirler en üst seviyede. Her dakika anonslar yapılıyor, bu da bizi rahatlatıyor. Sosyal mesafeye de dikkat ediliyor gördüğümüz kadarıyla. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyoruz ifadelerini kullandı. Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden gelen Emine İbrahim ise Bulgaristan'daki tedbirlerin Türkiye'deki kadar sıkı olmadığını söyledi. İbrahim, Fiyatlar gayet uygun burada. Buradaki tedbirler Bulgaristan'dakinden daha iyi. Bizim orada bu kadar sıkı değil tedbirler. Sokakta maskesiz dolaşabiliyoruz. Dükkanlarda bile maskesiz dolaşıyorduk. Burada çok güzel ve sağlıklı tedbirler, bundan dolayı gayet memnunuz şeklinde konuştu. Burgaz şehrinden gelen Fazile Güler de, Bulgaristan'da kurallara Türkiye'deki kadar dikkat edilmediğini belirterek, Burada herkes maskeli. Bulgaristan'da sadece kapalı mekanlarda maske takılıyor. Açık alanlarda maske hiç takılmıyor ve kurallara dikkat edilmiyor. Fiyatlar da bunun yanında normal burada dedi. Bulgarlar alışveriş için akın akın Edirne'ye geliyor: Bulgaristan'da Türkiye'deki gibi koronavirüs tedbirleri yok Bulgaristan'ın karantina kurallarına son verip, PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, Türkiye'nin aldığı koronavirüs tedbirlerinin çok iyi bulduklarını söyledi. Burgaz şehrinden gelen Fazile Güler, Bulgaristan'da kurallara Türkiye'deki kadar dikkat edilmediğini belirterek, "Burada herkes maskeli. Bulgaristan'da sadece kapalı mekanlarda maske takılıyor. Açık alanlarda maske hiç takılmıyor ve kurallara dikkat edilmiyor" dedi. BiP'te paylaş

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Gıda denetimleri de gerçekleştirildi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler de, kentteki fırın, lokanta, kafeterya gibi gıda işletmelerinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmeci ve çalışanlar korona virüs salgınına karşı uyarıldı. Kent merkezinde denetimler yoğun şekilde devam ediyor.