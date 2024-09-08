Aliyev açıkladı: Barış yakın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yapılan müzakerelerde barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Azerbaycan topraklarının yıllarca Ermenistan'ın işgali altında kaldığını ve 2'nci Karabağ Savaşı'nda toprakların kurtarıldığını hatırlatan Aliyev, "Güney Kafkasya'da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.
İlham Aliyev.
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1 saat önce