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Aliyev açıkladı: Barış yakın

Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinde metnin yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.

04:00 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 01:43 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
İlham Aliyev.
İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yapılan müzakerelerde barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Azerbaycan topraklarının yıllarca Ermenistan'ın işgali altında kaldığını ve 2'nci Karabağ Savaşı'nda toprakların kurtarıldığını hatırlatan Aliyev, "Güney Kafkasya'da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.



#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Diplomasi
#Ermenistan
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