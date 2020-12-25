Aliyev’e doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Azerbaycanlı mevkidaşının doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum gününü telefonda kutladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Aliyev’in doğum gününü tebrik ederek, ailesi ve milletiyle sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür olması temennisinde bulundu.

DÜNYA Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Aliyev’in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev’e teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

OYNAT 00:42 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan, Türkiye'yi güç merkezi haline getirdi, Erdoğan Türkiye'si dünya için örnektir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi güç merkezi haline getirdiğini belirten Aliyev, ''Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde hakkı, adaleti koruyor. Ezilmiş halkların haklarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret ve gelişme örneğidir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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NOEL MESAJI

Öte yandan Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik etti. Yaşadıkları toprakların bin yıllardır barış, huzur ve emin insanların yurdu olduğunu, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.