Gündem Alkollü taksiciyi polis bile ayıltamadı
ADANA

Alkollü taksici direksiyonda sızdı

Alkollü taksiciyi polis bile ayıltamadı

Adana'da aşıra derecede alkollü olduğu ileri sürülen bir taksi sürücüsü gündüz yol ortasına park edince olay yerine gelen polis bile sürücüyü uzun süre ayıltamadı. Polis, son çare olarak taksinin direksiyonuna kendi geçti.

Haber Merkezi IHA
Alkollü olduğu öne sürülen taksiciyi polisler bile ayıltamadı.
Alkollü olduğu öne sürülen taksiciyi polisler bile ayıltamadı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı'ndan geçen sürücüler yol ortasında bir taksinin çalışır halde hafif çapraz şekilde park ettiğini, içindeki sürücünün de hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis merkezi ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak sürücü bir türlü uyanmadı.

Taksiyi polis kullandı

  • Polis sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İsminin Gökhan A. olduğu tespit edilen sürücü ayıltılamayınca polis onu arka koltuğa bindirdi. Burada da bir süre sürücüyü ayıltmaya çalışan polis bir sonuç alamadı. Polis sürücüyü ayıltamayınca taksiyi kendi sürüp polis merkezine götürdü.

Sürücü polis merkezine getirilince biraz kendine geldi. Polis merkezinde sürücüye yapılan alkol testinde 125 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu nedenle sürücünün ehliyetine el konulup, 4 bin 500 lira para cezası verildi.

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