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ANTALYA

Boğuldu sandığı abisini görünce ağladı

'Allah'ım inanamıyorum ağabeyim yaşıyor'

Antalya'da, iki saat kendisinden haber alınamadığı için serinlemek için girdiği denizde boğulduğu düşünülen kişi için polis ve sahil güvenlik ekibi, botla arama yaptı. Boğulduğu düşünülen kişi arama çalışmalarından habersiz sahile gelince yaşananları telaşla izleyen kardeşi Necmettin Benk, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor." diyerek uzun süre ağladı.

Haber Merkezi AA
Boğulduğunu sandığı abisi denizden yüzerek çıkan adam uzun süre sevinç gözyaşları döktü.
Boğulduğunu sandığı abisi denizden yüzerek çıkan adam uzun süre sevinç gözyaşları döktü.

Konyaaltı ilçesinde arkadaşıyla denize giren müteahhit Abbas Benk (50), arkadaşıyla bir süre yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaştı. Plajlarda yaklaşık iki saat beklediği Benk'ten haber alamayan arkadaşı, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Can kurtaran ekibi de megafonla anons yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki botla da denizden arama yapıldı.

Abisini görünce gözyaşlarına boğuldu

Arama çalışmaları sürerken elinde havlusuyla plajlara gelen Abbas Benk, polis ekipleriyle karşılaşınca şaşırdı. Ağabeyinin yaşadığını gören kardeşi Necmettin Benk de sevinç gözyaşı döktü.

  • Benk'i, polis ve sahildeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ağabeyinin boğulduğunu düşündüğü için korktuğunu dile getiren Benk, "İnanamıyorum ağabeyim yaşıyor, onu kaybedersem ölürüm. Abiciğim yapma, korkuttun beni. Babamı küçükken kaybettim, o benim babam, ciğerim. Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor" diyerek uzun süre ağladı.

Kardeşini sakinleştirmeye çalışan Abbas Benk de her gün sabah erken saatlerde yaklaşık iki saat yüzdüğünü söyledi.

Denizden çıktıktan sonra kalabalıkla karşılaştığını anlatan Benk, "Millet burada toplanmış, polisler var. Korktum. Yaşananları öğrenince neler olduğunu anladım" ifadesini kullandı.

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