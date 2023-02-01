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Alman basını Ali Babacan'ın sözleri sonrası altılı masanın mutabakat metnini övdü

Ali Babacan'ın Altılı Masa tarafından açıklanan 'Ortak Mutabakat Metni' için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" sözleri sonrası Alman basınından hazırlanan programa övgü geldi. Yapılan analizde, "Türkiye'deki altı muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şans elde edebilmek için ittifak kurdu. Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ancak en azından bir program var" denildi.

14:46 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir zaman kala Altılı Masa'da aday çıkaramama sorunu sürüyor. Henüz adayını belirleyemeyen altılı masa, geçtiğimiz günlerde ilk çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Altı partinin lideri tarafından 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklandı. Mutabakat metninin ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek"

'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Babacan, "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek." dedi. Babacan, yaptıkları çalışmanın öneminden bahsederken şu ifadelere yer verdi: Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım, dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler.

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'Erdoğan'ın karşısında şans elde ediyorlar'

Alman Der Spiegel Babacan'ın sözlerinin ardından Alman basınından Der Spiegel'de dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Spiegel, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı şans elde edebilmek için bir ittifak kurduğunu söyledi. Yine yazıda muhalefetin bir aday belirlemese de bir program üzerinde uzlaştığı ifade edildi.



AB üyeliği ve NATO taahhüdüne vurgu yapıldı

Konuya ilişkin Spiegel'de, "Türkiye'deki altı muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şans elde edebilmek için ittifak kurdu. Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ancak en azından bir program var." denildi. Son olarak yazıda ayrıca, altılı masanın AB üyeliği ve NATO taahhüdünde bulunmasına da vurgu yapıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı AK Parti grup toplantısında Babacan'ın sözlerini sert bir dille eleştirdi. Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan, "Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#ali babacan
#almanya
30 dakika önce
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Alman basını Ali Babacan'ın sözleri sonrası altılı masanın mutabakat metnini övdü
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