Gündem Alman densizliğine kınama
POLİTİKA

Alman densizliğine kınama

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat 40 dakika süreyle toplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

Toplantı devam ederken, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman ARD Televizyonu’nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınadıklarını ve kabul edilemez bulduklarını belirtti.

MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİLER

Yapılan yayının, basın özgürlüğü ile bir ilgisi olmadığını vurgulayan Çelik şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük karalama kampanyası, neredeyse Almanya basınında bir yıl içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Tabii ki Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan bu saygısızlığı hiçbir suretle kabul etmemiz mümkün değil. Burada yapılan hakaretler doğrudan milletimize ve devletimize yapılmıştır. Bu yayın kuruluşu, derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.”

ERDOĞAN’DAN YENİ TALİMATLAR

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının açılışında kapsamlı iç ve dış politika konularında değerlendirmede bulunduğunu belirten Ömer Çelik, “NATO Toplantısı ile ilgili de değerlendirmesi oldu. Bu bağlamda hem Türkiye’nin tezlerinin hem NATO ülkelerine hem de uluslararası kamuoyuna anlatılması bakımından Partinin yapması gereken çalışmalar konusunda da ayrı talimatları oldu” diye konuştu. Çelik, Dörtlü zirvenin düzenli yapılmasının önemli bir karar olduğunu belirterek Şubat ayında ikinci toplantının gerçekleşeceğini kaydetti.

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