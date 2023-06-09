Alman medyası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tanıttı

"Fidan, şimdi ilk kez bir bakanlığın başına geçiyor ancak dış politika, 54 yaşındaki Fidan için yeni bir alan değil tam tersine. Fidan birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı. Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü. Fidan, son olarak Suriye lideri Beşar Esad ile diyalog kurma konusu üzerinde çalışıyordu. Bu, özellikle Suriye'den kaçanların geri gönderilmesi konusundaki bir stratejiyle ilgiliydi."