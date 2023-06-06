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Hakan Fidan'dan resmi Twitter hesabından ilk mesajı paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Hakan Fidan görevini, eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Hakan Fidan Twitter hesabı açarak ilk Twitini de attı. Bakan Fidan’ın takipçi sayısı hızla artarken yalnızca 4 hesabı takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı. Peki Hakan Fidan ilk Twitinde hangi mesajı verdi? İşte Hakan Fidan’ın resmi Twitter hesabı.

18:06 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan twitter hesabından ilk mesajını verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan twitter hesabından ilk mesajını verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açtığı resmi Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan,
hesabı açarak ilk mesajını da paylaşmış oldu. MİT Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devreden Fidan,
görevine atanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

Hakan Fidan Twitinde neyi paylaştı, hangi mesajı verdi?

Milli dış politikadaki vizyonu daha da geliştireceklerine vurgu yapan
şu ifadeleri kullandı;
  • "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın’a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."

Hakan Fidan Twitter’da kimi takip etti?

Bakan Fidan’ın takipçi sayısı hızla artarken yalnızca 4 hesabı takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı. Fidan’ın takip ettiği hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve bu hesabın İngilizce versiyonu olarak sıralanıyor.

İbrahim Kalın, Hakan Fidan'dan görevi devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, törenle görevi Hakan Fidan'dan devraldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır" denildi.

Hakan Fidan kimdir?

Hakan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü'nde doğdu. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı. Fidan, yurt dışı NATO görevi esnasında Maryland Üniversitesi, University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri; ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Hakan Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi. Fidan, devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.

TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan 3 Haziran 2023’e kadar MİT Başkanlığı görevini yürüttü.

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