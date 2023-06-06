Twitter hesap silme, giriş ve yeni hesap açma işlemini haberimizde paylaştığımız bilgilerden faydalanarak yapabilirsiniz. 2017 Twitter giriş ve profilinize ait tüm detayları sizler için hazırladık. Birkaç basit işlemle Twitter'a giriş yapabilir ve ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter giriş yapmak için tıkla

Twitter hesap silme işlemleri

Twitter hesabı silmek yada diğer deyimle devre dışı bırakmak için hesaba giriş yapalım. İki yoldan da size nasıl silineceğini göstereceğim. Sağ üstte bulunan dişli ikona tıklıyoruz ve ayarlar kısmını seçiyoruz. Çıkan sayfanın en altında bulunan Hesabımı devre dışı bırak kısmını tıklıyoruz. Karşınıza bir uyarı sayfası çıkacak. Burada yazan şeyi özeti şu: Eğer son aşamayı da onaylarsanız hesabınız 30 gün içinde geri alınmak suretiyle silinecek, ancak 30 gün içinde geri almak isterseniz bu hakkınız saklıdır. Silmekte kararlıysanız kırmızıyla belirttiğim alanı tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Twitter hesap silme ekranı için tıkla

Twitter hesap açma

Twitter yeni hesap açma işlemleri

Öncelikle Twitter hesabı açmak için Twitter.com sitesine girin. Sonrasında Twitter' de yeni misin isim ve başlığı altında yer alan formu eksiksiz doldurun. Kullanıcı adı kısmına dilediğiniz bir isimi girin, twitter adresinizin bağlı olmasını istediğiniz bir e-posta adresi girin (e-posta adresinizin güncel olmasına dikkat edin. Olurya ilerde şifrenizi unutursunuz ya da şifre değiştirmek ve ya sıfırlamak istersiniz. Bu durumlarda e posta adresinizin aktif ve kullanımda olması sizin yararınıza olacaktır). Şifrenizi oluşturun ve kaydol seçeneğine tıklayın. Adresininiz ilk ayağı tamamlandı.

Twitter hesabınızın onaylanması için Mail adresine gereksinimiz var. Bu kısımın ardından Twitter'a bugün katıl başlığı adı altında bilgilerinizi eksiksiz doldurun ve Hesabımı oluştur 'a tıklamanız yeterlidir.Hepsi bu kadar ! Artık sizin de bir Twitter hesabınız var. Twitter hesabınızı ilk oluşturduğunuz sırada e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderilmiştir. Mail kutunuzu kontrol edin ve bu kodu bulup ona tıklayın böylece Twitter hesabınızı artık kullanabilirsiniz. İşte adım adım Twitter'a kaydolma ve hesap açma yöntemi:

Twitter hesabına kaydolma

Adım 1

twitter.com/signup adresine gidin.

Adım 2

Kaydol butonuna tıklayın.

Adım 3

Hesabını oluştur açılır kutusu belirdikten sonra kaydolma işlemi boyunca yönlendirilirsiniz. Adınız ve telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi bilgileri girmeniz istenir.

Adım 4

Kaydolurken e-posta adresi belirttiyseniz e-posta adresinizi onaylayabilmemiz için size hemen talimatlar içeren bir e-posta göndeririz.

Adım 5

Kaydolurken telefon numarası girdiyseniz numaranızı onaylayabilmemiz için size hemen kod içeren bir kısa mesaj göndeririz.

Adım 6

Bilgilerinizi girdikten sonra İleri seçeneğine tıklayın.

Adım 7

Deneyimini kişiselleştir açılır kutusundan web'de Twitter içeriğini nerede gördüğünüzü izlemek isteyip istemediğinizi işaretleyin ve İleri'ye tıklayın.

Google ile Twitter hesabına kaydolma

Adım 1

Twitter.com adresine gidin.

Adım 2

Google ile devam et'e tıklayın.

Adım 3

Bir hesap seç açılır kutusu belirir.

Adım 4

Kullanmak istediğiniz Google hesabını seçin. Kullanmak istediğiniz hesabı görmüyorsanız Hesap ekle'ye tıklayın.

Adım 5

Deneyimini kişiselleştir açılır kutusundan, web'de Twitter içeriğini nerede gördüğünüzü izlemek isteyip istemediğinizi işaretleyin ve İleri'ye tıklayın.

Apple ile Twitter hesabına kaydolma

Adım 1

Twitter.com adresine gidin.

Adım 2

Apple ile devam et'e tıklayın.

Adım 3

Hesabını oluştur açılır kutusu belirir.

Adım 4

Apple Kimliğinizi kullanarak Twitter'a giriş yapın.

Not: E-posta adresinizi Twitter ile paylaşırsanız size şifre sıfırlama gibi hesabınızla ilgili önemli bilgileri göndermek için bu e-posta adresini kullanacağız.

Adım 5

Deneyimini kişiselleştir açılır kutusundan web'de Twitter içeriğini nerede gördüğünüzü izlemek isteyip istemediğinizi işaretleyin ve İleri'ye tıklayın.

Twitter hesabınızı kurma

Twitter'a Kaydolduktan sonraki adım, aşağıdaki adımları izleyerek hesap ayarlarınızı yapmaktır:

Profil fotoğrafı ve başlık seçme dâhil olmak üzere profilinizi özelleştirin. Kişisel bilgiler ekleyin. Kişileri veya Konuları takip ederek zaman akışınızı oluşturun. Tweetleyin!

Kullanıcı adı seçmeye yönelik ipuçları

Kullanıcı adınız, "kullanıcı ismi" olarak da bilinen, takipçilerinizin yanıt, bahseden ve Direkt Mesaj gönderirken kullandıkları isimdir.

Aynı zamanda Twitter profil sayfanızın da bağlantısını oluşturur. Kaydolurken kullanabileceğiniz birkaç öneride bulunuruz ancak siz dilediğiniz kullanıcı adını seçebilirsiniz. İstediğiniz zaman hesap ayarlarınızdan kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz, ancak yeni kullanıcı adı hâlihazırda başkası tarafından alınmamış olmalıdır.

Kullanıcı adları 15 karakterden kısa olmalı ve marka açısından karışıklığa neden olmamak için "yönetici" veya "Twitter" kelimelerini içermemelidir.

Twitter kullanıcı adı

Kullandığım Twitter kullanıcı adını hatırlayamıyorum ne yapmalıyım?

Hesap e-posta adresinizi veya şifrenizi kullanarak Twitter'a giriş yapın.

Şifreniz çalışmıyorsa sıfırlama formumuza e-posta adresinizi girerek yeni bir şifre isteyin.

Sistemimiz e-posta adresinizi bulamıyorsa, yanlış bir e-posta adresi giriyor olabilirsiniz. Okumaya devam edin.

Twitter hesabımda kullandığım e-posta adresini hatırlayamıyorum ne yapmalıyım?

Hesabınıza ait kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak Twitter'a giriş yapın.

Bu da işe yaramazsa şifre istek formu sayfamızı ziyaret ederek kullanmış olduğunuzu düşündüğünüz kullanıcı adını, e-posta adreslerini veya cep telefonu numarasını girin. Ardından tüm e-posta gelen kutularınızı kontrol edin; hesabınızın e-posta adresine şifre sıfırlama talimatları göndeririz.

Twitter hesabımda kullandığım telefon numarasını hatırlayamıyorum ne yapmalıyım?

Şifre sıfırlama isteğinde bulunurken sizden bir cep telefonu numarası girmeniz istenirse ve hangi telefon numarasını kullandığınızı hatırlayamıyorsanız kullanıcı adınızı veya hesabınıza ait e-posta adresini girin.

Twitter hesabımın ele geçirildiğini düşünüyorum ne yapmalıyım?

Yardım almak üzere bizimle iletişime geçmenin hızlı yolu da dahil olmak üzere sonraki adımlar için "ele geçirilmiş hesap" yardım sayfamıza bakın.

Twitter şifre sıfırlama e-postalarını alıyorum ancak yine de giriş yapamıyorum

Tekrar deneyin. Bu e-postalardaki bağlantılar süre kısıtlamalıdır. Bağlantıyı tarayıcınızın bağlantı çubuğuna kopyalıyorsanız, fazladan boşluk kopyalayıp yapıştırmadığınızdan emin olun.

Farklı bir tarayıcıdan (ücretsiz olarak indirilebilen Firefox'ı öneririz) veya başka bir bilgisayardan giriş yapmayı deneyin.

Tarayıcınızın çerezleri kabul ettiğinden emin olun. Yeni şifrenizi kaydetmeden önce tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi de denemelisiniz.

Artık bir Twitter hesabım var! Şimdi ne olacak?

@TwitterSupport adlı resmî hesabımızı takip edin. Böylece ürün haberleri, nasıl yapılır içerikleri ve duyurulardan ilk siz haberdar olursunuz.

İlginizi çeken Konuları takip edin. Böylece, kendiniz için özelleştirilmiş bir Twitter deneyimi oluşturabilirsiniz.

Twitter'da haber kaynaklarını, arkadaşlarınızı ve diğerlerini bulun ve takip edin. Takip ettiğiniz bir hesabın Tweetlerini Twitter Anasayfa zaman akışınızda görürsünüz. Dilediğiniz zaman dilediğiniz hesabı takibi bırakabilirsiniz.

Yeni hesabınızın ayarlarını özelleştirin.

Twitter hesabınızı devre dışı bırakma veya silme nasıl yapılır?

Twitter hesabınızı devre dışı bırakmak, hesabınızı kalıcı olarak silmenin ilk adımıdır. Devre dışı bırakma 30 günlük bir süreçtir. Devre dışı bırakmanızın ardından 30 gün içerisinde hesabınıza erişim sağlamazsanız hesabınız silinir ve kullanıcı adınız artık hesabınızla ilişkilendirilmez.

Twitter hesabınızı devre dışı bırakma

Devre dışı bırakma işlemi, Twitter hesabınızı kalıcı olarak silme sürecini başlatmış olur. Bu adımı tamamladığınızda hesabınızı tekrar etkinleştirmek konusunda karar vermeniz için 30 günlük bir süreniz olur.

Twitter hesabınızı devre dışı bırakmak, kullanıcı adınız ve herkese açık profilinizin twitter.com, iOS İçin Twitter veya Android İçin Twitter'da görüntülenemeyeceği anlamına gelir.

Twitter hesabınızı silme

30 günlük devre dışı bırakma döneminin ardından Twitter hesabınız kalıcı olarak silinir. Hesabınıza bu 30 gün boyunca giriş yapmamanız Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğiniz anlamına gelir. Hesabınız silindiğinde artık sistemlerimizde bulunmaz. Eski hesabınızı tekrar etkinleştiremez ve eski Tweetlerden herhangi birine erişemezsiniz.

30 günlük devre dışı bırakma döneminin ardından hesabınız silindiğinde, diğer Twitter hesapları kullanıcı adınızla kayıt işlemi gerçekleştirebilir.

Hesabınızı devre dışı bırakma

Adım 1

Daha Fazla simgesine ve açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.

Adım 2

Hesabınız sekmesinde Hesabını devre dışı bırak'ı seçin.

Adım 3

Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından Devre dışı bırak öğesine tıklayın.

Adım 4

İstendiğinde şifrenizi girin ve Hesabı devre dışı bırak butonuna tıklayarak ilerlemek istediğinizi onaylayın.

Abonelikler ve hesabı devre dışı bırakma

Twitter hesabınızı devre dışı bırakmak, Twitter aboneliğinizi otomatik olarak iptal etmez. Twitter uygulaması üzerinden satın aldığınız ücretli aktif bir aboneliğiniz (ör. Twitter Blue, Süper Takip) varsa o abonelik aktif olmaya devam eder. Bu abonelikleri, abonelik işlemini gerçekleştirdiğiniz platform üzerinden yönetebilirsiniz. twitter.com üzerinden satın alınan abonelikler, hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra otomatik olarak iptal edilir.

Twitter'ı devre dışı bıraktığımda direkt mesajlarım da silinir mi?

30 günlük devre dışı bırakma sürecinde direkt mesajlarınız silinmez. Devre dışı bırakma süreci bitip hesabınız silindiğinde gönderdiğiniz direkt mesajlarınız da silinir.

Hesabımı devre dışı bıraktım, ancak neden sürekli olarak tekrar etkinleştiriliyor?

Hesabınıza erişmesi için herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına yetki verdiyseniz başka bir uygulama üzerinden dolaylı olarak giriş yapabilirsiniz. Twitter'a giriş yapmak, hesabınızı otomatik olarak yeniden etkinleştireceğinden Twitter hesabınıza erişimi olan üçüncü taraf uygulamaları kaldırdığınızdan emin olun.

Hesabımı devre dışı bırakmaya çalışırken şifremi hatırlamıyorsam ne yapmalıyım?