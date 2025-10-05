Alman turist Van'da kayalıktan mağaraya düştü

Turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, kayalık alanda kayarak mağaraya düştü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, turisti mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan turisti mahsur kaldığı mağaradan çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.
Ambulansa alınan yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.