Alman turist Van'da kayalıktan mağaraya düştü

20:265/10/2025, Pazar
AA
Yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.
Yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.

Turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, kayalık alanda kayarak mağaraya düştü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, turisti mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Van Kalesi'nde kayalık alandan mağaraya düşen Alman turist, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Van İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, kayalık alanda kayarak mağaraya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan turisti mahsur kaldığı mağaradan çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.

Ambulansa alınan yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.



#Van
#Van Kalesi
#Turist
