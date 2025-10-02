Van merkezli 4 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Hesaplarında 92 milyon lira işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Van merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sahte alışveriş siteleri tasarlayarak ve çeşitli casus uygulamalar kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Sahte alışveriş siteleri tasarlayarak ve çeşitli casus uygulamalar kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Özalp Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Van merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 92 milyon lira işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.