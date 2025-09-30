Van Gölü manzarası gayrimenkul piyasasını canlandırdı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Orhan Özdek, Van’ın önünün açık olduğunu ve önümüzdeki süreçte şehre çok daha fazla yatırım yapılacağını belirtti. Bölge Temsilcisi Özdek, "Van son dönemde adeta kabuğunu kırarak önemli bir gelişim sürecine girmiş durumda. Şu anda genel itibarıyla Van’a yatırım yapmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Gerek coğrafi konumu, gerek turizm potansiyeli, gerekse bölgesel avantajlarıyla Van’ın yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Çevre illerden de yoğun ilgi gören Van, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği şehirler arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz yılın arsa ve kira bedelleriyle kıyaslandığında bu yıl çok ciddi artışların yaşandığı dikkat çekiyor. Özellikle Edremit ve Tuşba ilçesinin Mollakasım bölgesi, yatırımcıların ve vatandaşların en fazla tercih ettiği yerler arasındadır. Bunun en önemli nedeni ise Van Gölü manzarasına sahip konutların sunduğu eşsiz yaşam alanları. İnsanların bu tercihlerinde haklı oldukları da açıkça görülüyor" dedi.



