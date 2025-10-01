Jandarma ekipleri onlar için Erçek Gölü'nde nöbet tutuyor

Van İl Jandarma Komutanlığı, Erçek Gölü çevresinde konaklayan flamingoları korumak için düzenli devriyeler gerçekleştiriyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda HAYDİ Timi ve Erçek Karakol Komutanlığı asayiş timleri, Erçek Gölü çevresinde devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Ekipler, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda flamingoya ev sahipliği yapan Erçek Gölü ve çevresinde kuşların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devriye geziyor.
Flamingoların avcılar veya çevresel tehditlerden etkilenmemesi için alınan tedbirler aralıksız devam ediyor.
Jandarma yetkilileri, doğal yaşamın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Hayvanlar ve doğa bize emanet" anlayışıyla faaliyetlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade ettiler.