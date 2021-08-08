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BALİKESİR

Alman Vanessa Erdek’te müslüman oldu

Balıkesir Erdek’te yaşayan bir ailenin yakını olan Alman vatandaşı Vanessa müslüman oldu. Elif Leyla adını alan kadın için ihtida töreni düzenlendi.

Haber Merkezi İHA
Alman Vanessa Erdektemüslüman oldu
Alman vatandaşı Vanessa müslüman oldu.

Almanya’da Hristiyan bir ailede doğan Vanessa, Almanya’ya iş için göçen ve orada yaşayan Türklerin yaşantısından etkilenerek, İslam dinine girmeye karar verdi.

İslam’a dair araştırmalarını kendi ülkesinde yapan Vanessa Müslümanlığı seçerek Elif Leyla ismini aldı.Erdek Müftülüğünde resmi işlemlerinin ardından Piri Reis Camiinde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu’nun başkanlığında ihtida töreni düzenlendi.

İHA

Kelime-i Şehadet getirdi

Erdek’teki tören Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Müftü Tüfekçioğlu, İslam, tevhit inancı, imanın şartları, İslam’ın şartlarıyla ve Müslümanın sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmanın ardından İslam’ı seçen Vanessa, Kelime-i Şehadet getirdi.

Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler.
İHA
Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler.

Gözyaşlarıyla İslam’a giren Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından Elif Leyla’ya ihtida belgesi verildi. Törene yaz Kur’an Kursu ve 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri de katıldı. Tören sonrası hatıra fotoğrafları çekildi ve ikram yapıldı.

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