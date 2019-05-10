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POLİTİKA

​Almanların S-400 iddiasına yanıt​

Almanların S-400 iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, S-400'den vazgeçildiği iddiasını paylaşan Alman gazeteciye "Kaynakların yanlış bilgi vermiş, S-400 tedariği tamamlanmış bir anlaşma" yanıtını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Alman Bild gazetesinde yer alan S-400 haberini yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı Alman Bild gazetesinde yer alan S-400 haberini yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinde yer alan S-400 haberi üzerine açıklama yaptı.

Bild'de yer alan haberi "Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan, S-400 almaktan vazgeçti" notuyla Twitter'da paylaşan Alman gazeteci Julian Röpcke'ye yanıt veren Altun, "Kaynakların yanlış bilgi vermiş, S-400 tedariği tamamlanmış bir anlaşma" dedi.
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