​Almanların S-400 iddiasına yanıt​

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinde yer alan S-400 haberi üzerine açıklama yaptı.
Bild'de yer alan haberi "Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan, S-400 almaktan vazgeçti" notuyla Twitter'da paylaşan Alman gazeteci Julian Röpcke'ye yanıt veren Altun, "Kaynakların yanlış bilgi vermiş, S-400 tedariği tamamlanmış bir anlaşma" dedi.
Dear Julian,
Your sources are mistaken.
Take it from me: The S-400 procurement is a done deal. https://t.co/ZgxbvSxroQ
Dear Julian,