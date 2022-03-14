Almanya Başbakanı Türkiye'de: Kritik konular masada

İlk defa yüz yüze görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ve bu süreçte yürütülen diplomatik görüşmeler olacak. Görüşmede, Antalya’da geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için atılabilecek yeni adımlar da değerlendirilecek.
- Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın Türkiye’de gerçekleşmesinin Antalya Diplomasi Forumu’nun amacına ulaşmaya başladığını gösterdiğini söylemişti.
ENERJİ KONUSU DA MASADA
Görüşmede, küresel salgın ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariği konusunda gündeme gelebilecek muhtemel sıkıntıların masaya yatırılması bekleniyor.
- Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da bulunan terör örgütü FETÖ mensuplarının iadesi konusunda daha önce Angela Merkel’e sunduğu dosya ile ilgili Scholz’la da görüşeceği belirtiliyor.