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ANKARA

​Almanya ve Belçika’dan aradılar

Almanya ve Belçika’dan aradılar

Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şeymus Kaya, harekat sürerken Belçika, Almanya ve adını sayamadığı birçok ülkeden arandığın anlattı: Oğlunu devlet öldürmüş, dediler. Ben bu alçakların sözüne kanmıyorum. Onları tanıyoruz. HDP, PKK aynı sınıftaki insanlar. Oğlum 6 sene orada kaldı, çizgisinden vazgeçmedi. Şehit oldu ve kendi toprağına döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit babası Şeyhmus Kaya
Şehit babası Şeyhmus Kaya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Gara şehitlerinin ailelerini Belçika numaralı telefondan arandı” açıklamasının ardından Gara şehidi polisin babası Şeyhmus Kaya, kendisinin de farklı ülkelerden arandıklarını ve bu kişilerin sözlerine kanmadığını söyledi.

Belçika’dan arayıp TSK dursun dediler
GÜNDEM
Belçika’dan arayıp TSK dursun dediler

HDP binası önüne 5 Eylül 2019’da gelerek oğlu Vedat için oturma eylemine katılan Kaya, kendisini arayan kişilerin sözlerine kanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

  • “Oğlum 6 yıldır terör örgütünün elindeydi. Alçaklar benim çocuğumu şehit ettiler. Belçika’dan, Almanya’dan, diğer ismini sayamadığım birçok ülkeden beni arayıp, ‘Senin oğlunu devlet öldürmüş. Devlet, jetlerle senin oğlunu bombardımana tutmuş. Öldürmüş’ dediler. Ben bu alçakların sözüne kanmıyorum. HDP, PKK aynı sınıftaki insanlar. Bunlar utanmıyor. 6 sene benim oğlum orada kaldı, bunlara kanmadı. Kendi çizgisinden vazgeçmedi. Bak oğlum şehit oldu ve kendi toprağına döndü.”

Gara şehidinin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu
GÜNDEM
Gara şehidinin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu

Baba Kaya, “9 çocuğum var, biri gitti. Gerekirse 8’ini daha bu vatana feda edeceğim. Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

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