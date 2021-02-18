​Almanya ve Belçika’dan aradılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Gara şehitlerinin ailelerini Belçika numaralı telefondan arandı” açıklamasının ardından Gara şehidi polisin babası Şeyhmus Kaya, kendisinin de farklı ülkelerden arandıklarını ve bu kişilerin sözlerine kanmadığını söyledi.

GÜNDEM Belçika’dan arayıp TSK dursun dediler

HDP binası önüne 5 Eylül 2019’da gelerek oğlu Vedat için oturma eylemine katılan Kaya, kendisini arayan kişilerin sözlerine kanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Oğlum 6 yıldır terör örgütünün elindeydi. Alçaklar benim çocuğumu şehit ettiler. Belçika’dan, Almanya’dan, diğer ismini sayamadığım birçok ülkeden beni arayıp, ‘Senin oğlunu devlet öldürmüş. Devlet, jetlerle senin oğlunu bombardımana tutmuş. Öldürmüş’ dediler. Ben bu alçakların sözüne kanmıyorum. HDP, PKK aynı sınıftaki insanlar. Bunlar utanmıyor. 6 sene benim oğlum orada kaldı, bunlara kanmadı. Kendi çizgisinden vazgeçmedi. Bak oğlum şehit oldu ve kendi toprağına döndü.”

GÜNDEM Gara şehidinin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu

Baba Kaya, “9 çocuğum var, biri gitti. Gerekirse 8’ini daha bu vatana feda edeceğim. Kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.