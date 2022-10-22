Almanya'da sağcı partinden 'Türkiye' itirafı: Eninde sonunda almak zorunda kalacağız

Avrupa bu kış daha da büyüyecek enerji krizine çare ararken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir gaz merkezi kurma önerisi Avrupa'da tartışmalara yol açıyor.

TÜRKİYE GAZ MERKEZİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le geçen hafta Kazakistan'da yaptığı görüşmede, gündemin ilk sırasında Rusya'dan Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz aktarma projesinin yer aldığı bildirilmişti. Putin de Kuzey Akım boru hattında yaşanan sızıntılar sonrası, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ikmal merkezi kurulabileceğini belirtmişti.

Bu teklifi olumlu karşıladıklarını açıklayan Erdoğan ise, ilgili kurumlara müşterek bir çalışma başlatmaları yolunda talimat verdiklerini söyleyerek, "En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor" demişti.

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"ENİNDE SONUNDA ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Plan Avrupa'da tartışmalara yol açarken, Almanya'nın İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) açıklama geldi. AfD'nin eş başkanlarından Tino Chrupalla, Almanya'nın eninde sonunda Rus doğal gazını almak zorunda kalacağını ve muhtemelen gazı Türkiye üzerinden alacaklarını söyledi.

Rus haber sitesi Sputnik'e konuşan Chrupalla, "Almanya Rus gazını almayı reddederse, Rusya'nın Türkiye ve Çin gibi başka ortaklar arayacağı çok açık. Sonuçta biz gazı bu ülkelerden, yani yine Rusya'dan satın almak zorunda kalacağız. Bunu asla telafi edemeyiz" şeklinde konuştu.

"DEPOLARIMIZDAKİ GAZ BİZİM DEĞİL"

Almanya'nın politikaları nedeniyle Avrupa'daki enerji iş birliğinin gerilediğini kaydeden aşırı sağcı lider, "Depolarımızdaki gaz rezervlerinin yüzde 95'i bize ait değil. Bu gaz şirketlere ait ve onu daha iyi fiyata başka ülkelere satabilirler" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz