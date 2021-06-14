Gündem Almanyada tek başına evlat nöbeti tutuyordu Diyarbakırda HDP önündeki ailelerle buluştu
DİYARBAKIR

Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutuyordu: Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerle buluştu

Kızı 2 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve Almanya’nın başkenti Berlin’de tek başına evlat nöbeti tutan Maide Türemiş, Diyarbakır’a geldi. HDP binası önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarının yolunu gözleyen ailelerle buluşan Türemiş, "Buraya gelmek boynumun borcuydu. Burada eylem başlatılması hepimize örnek oldu. Bu örneklerin devamı gelir inşallah. Burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa’da da herkes ayağı kalkar. Çünkü PKK Avrupa’ya daha çok yöneldi ve gençleri daha çok götürüyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutuyordu: Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerle buluştu
ocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 651’inci gününde devam ediyor.

Almanya’da yaşayan Maide Türemiş’in kızı Nilüfer Türemiş, yaklaşık 2 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı. Kızını terör örgütünün elinden alamayan anne, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısının önünde evlat nöbeti tutmaya başladı.

Yaklaşık bir yıldır Almanya’da nöbet tutan Maide Türemiş, çocukları PKK terör örgütü tarafından kandırılan ya da kaçırılan annelerle buluşmak üzere, 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerle bir araya geldi.

Gözyaşlarına boğuldu

HDP önünde nöbet tutan annelere hem destek olmak hem de onlardan destek istemek için Türkiye’ye geldiğini belirten ve buluşma anında gözyaşlarına boğulan Maide Türemiş, şunları söyledi:

Buraya gelmek boynumun borcuydu. Burasının eylem başlatması hepimize örnek oldu. Bu örneklerin devamı gelir inşallah. Burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa’da da herkes ayağı kalkar. Çünkü PKK Avrupa’ya daha çok yöneldi ve gençleri daha çok götürüyor.

  • En acısı oradaki aileler çocuklarının sicili bozulmasın ve geri döner düşüncesiyle gidip polise şikayet etmiyorlar. Bu umudu da onlara PKK veriyor. Halbuki çocuklarının geri göndermeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Sadece aileleri susturmak için Avrupa’nın ilgisini uyandırmamak için aileleri böyle yatıştırıyorlar.

Aileler de bunlara inanıyorlar. ’İnsanlar Avrupa’da uyanmış’ diye bir şey yok. Uyanmış olsalardı PKK’nın bu yalanlarına kanmazlardı. Her yıl en az 250 kişi PKK’ya katılıyor ve bu sayıdan sadece 4-5 kişinin resmi olarak bildiriliyor. Terör örgütü PKK’ya en çok Kürtlerin ve Avrupa’da yaşayanların çocukları gidiyor, PKK kimin beynini yıkayacağını düşünürse onu ele geçirir.

PKK için hiç fark etmiyor ve kendisini için amele lazım. Avrupa’nın destekleriyle PKK genişliyor. Avrupa’daki insanların çoğu PKK’yı Kürtlere mal ediyor. PKK’yı Kürtlerin haklarının savunucusu olarak görüyorlar. PKK, Kürtlerin hak savunucusu olamaz. Bunu artık Avrupa’ya göstermemiz lazım. PKK, Kürtlerin hakkını vermiyor, tam tersine haklarını alıyor.

Kürtlerin canlarını, mallarını, maddi ve manevi olarak alıyor. Çünkü canlarımız olan çocuklarımızı alıyorlar. Bunu maalesef Kürtler ve Avrupalılar göremedi. Buradaki görevim Kürtlere ve Avrupalılara PKK’nın gerçek yüzünü göstermektir. Çünkü PKK Kürtleri temsil etmiyor. Bunu artık öğrensinler. Artık Avrupa bunu görsün. Katil ordusu bizi temsil edemez. Bunu asla kabullenmiyorum. Çocuğumun kurtulması için elimden ne geliyorsa yapacağım.

Çocuğumun yaşaması ve yeniden yaşama kazanması için mücadele veriyorum. Çocuğum gelmeyene kadar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Mücadelem çocuğum gelinceye kadar devam edecek. Kürtler kendi partileri olarak düşündüğü HDP’ye oy veriyor, HDP Kürtleri hayal kırıklığına uğrattı. HDP’yi PKK yönetti. HDP Kürtleri bu kadar hayal kırıklığına uğrattığı için yazıklar olsun.

Almanya'da evlat nöbeti başlatan anne Bakan Soylu'ya misafir oldu
GÜNDEM
Almanya'da evlat nöbeti başlatan anne Bakan Soylu'ya misafir oldu

Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü
GÜNDEM
Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü
Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.