Almanya’daki merkez Berlin

Almanya vatandaşlığı bulunan FETÖ’cüler etüt merkezi açmak için başvuru yapıyor. Başvuru kabul edildikten sonra firari FETÖ’cülerin istihdam edildiği bu merkezlere belediyelerden de maddi destek sağlanıyor.
FİRARİ FETÖ’CÜLER ORADA
- Etüt merkezlerinde iş koçluğu ve dil kursu adı altında örgüt faaliyetlerine devam ediliyor. Berlin’deki Forum Dialog, Almanya’daki FETÖ merkezi olarak bilinirken; Türkiye tarafından aranan FETÖ’nün Almanya imamı Ercan Karakoyun’un da Berlin’deki merkezde örgüt faaliyetlerini takip ettiği dile getirildi. Akademiker Bund Hamburg E.V ile Alsterbildungsring isimli etüt merkezlerinin dışında Almanya genelinde bu gibi onlarca etüt merkezi olduğu belirtiliyor.