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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Almanya’daki merkez Berlin

15 Temmuz sonrası FETÖ’cülere kapılarını açan Almanya, örgüt faaliyetlerine de göz yumuyor. Türkiye’de insanları eğitim bahanesiyle sömüren FETÖ, şimdi de Almanya’da etüt merkezlerini genişletiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya vatandaşlığı bulunan FETÖ’cüler etüt merkezi açmak için başvuru yapıyor. Başvuru kabul edildikten sonra firari FETÖ’cülerin istihdam edildiği bu merkezlere belediyelerden de maddi destek sağlanıyor.

FİRARİ FETÖ’CÜLER ORADA

  • Etüt merkezlerinde iş koçluğu ve dil kursu adı altında örgüt faaliyetlerine devam ediliyor. Berlin’deki Forum Dialog, Almanya’daki FETÖ merkezi olarak bilinirken; Türkiye tarafından aranan FETÖ’nün Almanya imamı Ercan Karakoyun’un da Berlin’deki merkezde örgüt faaliyetlerini takip ettiği dile getirildi. Akademiker Bund Hamburg E.V ile Alsterbildungsring isimli etüt merkezlerinin dışında Almanya genelinde bu gibi onlarca etüt merkezi olduğu belirtiliyor.

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