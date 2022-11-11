Almanya'dan Türkiye ve Macaristan'a çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve Macaristan'ı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamaya çağırdı. Berlin'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Baerbock, Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ve Macaristan dahil 30 üye ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "İşte şimdi tam da bunun yerine getirilmesi gerekiyor" dedi. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre NATO zirvesinde imzalanan memorandumun iki ülkenin NATO üyeliğine kabulü için son derece net bir zemin oluşturduğunu ve "gri alana yer bırakmadığını" belirten Alman Bakan, "NATO antlaşmasında öngörüldüğü gibi Avrupa Birliği (AB) sözleşmesinde de dayanışma maddesi vardır. Bu güvenliği de kapsar. Otuz üye ülkenin tümünün bunun farkında olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'YA GELİYOR

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de ülkesinin NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin koşullarıyla ilgili istişareleri devam ettirmek üzere "kısa süre içinde" Ankara'ya giderek temaslarda bulunacağını kaydetti.

Türkiye ile görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirten Billström, Ankara'daki görüşmenin "diyalog için daha fazla alan bulunduğunu gösterdiğini" söyledi.

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