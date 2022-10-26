​Alternatif bağlantı yolu trafiğe açıldı.

Tamamlandığında sürücüler için zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında bir etap daha tamamlandı. Geçtiğimiz dönemlerde bitirilen Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9. Etapların ardından Yayalar 2. Etap da tamamlandı. Trafiğe açılan 1 km uzunluğundaki cadde, Yayalar’daki Pınar Caddesi ile Çiftlik Caddesi’ni birbirine bağlamış oldu.

DİĞER ETAPLAR DEVAM EDİYOR

9 etaptan oluşan ve 15 km’lik uzunluğa sahip Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’nda diğer etaplarda da çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri Güllübağlar Mahallesi 3. Etap, Ramazanoğlu Mahallesi 4. Etapve Kavakpınar Mahallesi 5.Etap’ta çalışıyor. Şu anda 3 ve 4. etaplar tamamlanmak üzere. “Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu” hizmete girdiğinde Velibaba’dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi’ne gidebilecek. Yol, sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi mahallelerini birbirine bağlayacak.