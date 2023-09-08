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Alternatif iş birliği önerisi

Muharrem İnce’nin önceki gün Akşener’e yaptığı ziyaretin arka planı netleşiyor. Görüşmede İnce’nin, Akşener’e ‘ilkeler doğrultusunda iş birliği’ önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Uğur Duyan
04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muharrem İnce, Meral Akşener.

Muharrem İnce, Meral Akşener.

Manevra alanı daralan CHP’ye karşı atağa geçen Memleket Partisi, İYİ Parti ile ortaklık için formül arıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede İnce’nin, Akşener’e iş birliği önerisinde bulunduğu öğrenildi. İnce, ittifaklara kapıyı kapatan ve lokal bazda iş birliklerine açık olduklarını belirten Akşener’e, ilkeler doğrultusunda iş birliği kurmayı önerdi. Akşener’in bu teklifi, Genel İdare Kurulu’na götürmesi bekleniyor.

İTTİFAK PAZARLIĞI YAPILMADI

Edinilen bilgiye göre; Akşener - İnce görüşmesinde bir ittifak pazarlığı yapılmadı. Ancak iki partinin yaklaşan yerel seçimlerde iş birliği yapması masadaydı. CHP’nin, elinin zayıfladığını belirten Memleket Partililer, İYİ Parti’den CHP’ye yöneltilen ‘dominant parti’ eleştirisinin kendi tezleriyle de örtüştüğünü ifade etti. CHP’ye karşı da yarışılabileceğinin altını çizen kaynaklar, üç büyük kentte iddialı adaylarla yola çıkılması halinde CHP tabanından oy çekilebileceği kanısında.



#Siyaset
#Meral Akşener
#Muharrem İnce
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