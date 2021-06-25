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POLİTİKA

Altı ayda 1366 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1366 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Afganistan Kabil'deki havalimanının güvenliği için yürütülen görüşmelere ilişkin de bilgi veren Akar, "Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Altı ayda 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.

"Bir pilot beş pilotun işini yapıyor"

Mehmetçiğin yoğun faaliyetlerine değinen Akar, "Bir pilot beş pilotun işini yapıyor. Gemilerimiz 2020'de 200 bin saat görev yaptı. Bütün zamanların en yüksek değeri bu. Eskiden iki komando tugayımız vardı, şimdi 17 komando tugayımız var, bunun 17'si de angaje durumda, görevinin başında" diye konuştu.

Altı ayda 1366 terörist etkisiz hale getirildi

24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelede yeni bir sürecin başlatıldığını anımsatan Akar, "Gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonunda 24 Temmuz'dan bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan itibaren ise 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"PKK ve YPG'nin farkı yok aklımızla alay etmesinler"

Terör örgütü PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını dile getiren Akar, "Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, araç, gereç destek sağlamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar Cumhurbaşkanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı düzeyinde yapılan her türlü temas ve konuşmada dile getiriliyor ve bunun mücadelesi veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Hamid Karzai Havalimanı hayati öneme sahip"

Türkiye’nin, her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerinin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük gayret sarf ettiğini belirten Akar, "Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz" dedi.

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