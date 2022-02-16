Gündem Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz
POLİTİKA

Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz gün Ahlatlıbel’de yaptığı toplantının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i rahatsız ettiği konuşuluyordu. 6 liderin toplantısındaki Akşener krizi hakkında İYİ Parti kanadından bir açıklama daha geldi. İYİ Parti'li Bilal Karaca, “CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz” dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: İYİ Partili Bilal Karaca CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz
Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya geldi.

Türkiye'de siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yine bir önceki seçimlerde olduğu gibi yoluna birlikte devam ederken, Millet İtifakı seçimlere 6 partiyle birlikte girmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için geçtiğimiz günlerde Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya geldi. Ancak ittifakın temel merkez partisi kimin olacağı tartışması, CHP ve İyi Parti arasında kavgalar başlattı. Bu kavgalara son olarak İyi Parti'nin kurucularından Bilal Karaca da dahil oldu.

AA

ÇATLAK DERİNLEŞİYOR

Karaca, Akşener'e yakınlığıyla bilinen Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a yaptığı açıklamada ittifakta bir kriz olduğunu gözler önüne serdi.

Karaca, "Öncelikle oluşan birliktelik görüntüsünün pekişmesine ihtiyaç vardır. Fakat, Millet İttifakı'nın genişlemesi ittifakın güçlenmesine neden olabileceği gibi aksine zayıflamasına da neden olabilir. Yani genişleme, iki tarafı keskin kılıç gibidir. Ortak ses ittifakı güçlendirirken kakafoni zayıflatır" dedi.

AA

“İYİ PARTİSİZ İKTİDAR OLAMAZLAR”

  • CHP'ye gözdağı verme niteliği taşıyacak bir açıklama yapan Karaca “CHP'nin elitist kadrolarının DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini AKP geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri de iktidarın değirmenine su taşıyacağı açıktır. Bu kesimler CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacaklarını artık kabullenmelidirler” ifadelerini kullandı.

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Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'

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