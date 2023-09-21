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Altı yıldır firariydi: FETÖ'nin sözde ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ Ebubekir Şafak Baş Ankara'da paketlendi

FETÖ/PDY'nin dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu, 6 yıldır firari olan 'Ömer' kod adlı Ebubekir Şafak Baş, Ankara'da yakalandı. Baş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08:03 . 21/09/2023 Perşembe
DHA
Ebubekir Şafak Baş

Ebubekir Şafak Baş

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde; 6 yıldır firari olan FETÖ/PDY'nin dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak tabir edilen
askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu
'Ömer' kod adlı Ebubekir Şafak Baş, Ankara'nın Sincan ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
  • Baş'ın 3 farklı bylock hesabının bulunduğu, örgüte ait yurt ve dershanelerde yöneticilik yaptığı, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı bildirildi.

Ebubekir Şafak Baş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.






#FETÖ
#Ankara
#Operasyon
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