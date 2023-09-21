Altı yıldır firariydi: FETÖ'nin sözde ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ Ebubekir Şafak Baş Ankara'da paketlendi

Devletin kurumlarını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde çok sayıda terör örgütü mensubundan temizleyen Emniyet Müdür yardımcısı Eraslan Er, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı’na başkan yardımcısı olarak atandı. 15 Temmuz'da FETÖ'nün eli silahlı üyelerine karşı koyan Er, darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personeli ile birlikte ilk saatlerden itibaren Genelkurmay Başkanlığında ve ardından Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde operasyon yapılarak çok sayıda terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde görev aldı. Öte yandan Eraslan Er, yurtdışına kaçan firari FETÖ'cülerin de birçok kez hedefi haline geldi.