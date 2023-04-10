Altıeylül ailesi iftarda buluştu

“Altıeylül’ümüzün her geçen gün çehresi değişiyor”

Başkan Avcı, “Öncelikle değerli personellerimin ve ailelerinin Ramazanınızı tebrik ediyor ve Altıeylül Belediyesi iftarımıza hoş geldiniz diyorum. Sizin gibi değerli personelle Altıeylül’ümüze hizmet etmekten, sizinle beraber yol yürümekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Kazandırdığımız projelerle, yaptığımız çalışmalarla Altıeylül’ümüzün her geçen gün çehresi değişiyor. Ve bu sizlerin sayesinde oluyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir kentte yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yine sizlerle güzel ilçemize hizmet üretmeye, projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sizlerle Altıeylül’ü yaşanır bir şehir yaptık”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “31 Mart 2019’da bu işe niyetlendiğimizde bir hayalim vardı. Bu hayalim Altıeylül’ü Balıkesir’in 20 ilçesi arasında parlayan bir yıldız yapmak ve Altıeylül’ü bir numara yapma hayalim vardı. Bu hayal kurulurken altını doldurmam gerekiyordu. Nasıl Balıkesir’in parlayan yıldızı olurdu bu şehir, kültürel yapılan etkinliklerle, nasıl olurdu sosyal belediyecilikle olurdu. Öğle ya “Kenar Dicle’de bir kuzuyu kurt kapsa hesabını Ömer’den sorarlar diyordu” Hz. Ömer efendimiz bizde bu şiarla ilçemiz içinde ne kadar garip gruba varsa onların dertleriyle dertlenerek onların sorunlarını çözüm üretmek için şehr-i emin bir belediye olmak için yola çıktık. Sadece sosyal Belediyecilik değil parklarıyla, yeşil alanlarıyla yollarıyla medeniyet temsili bir hayal şehir hayal ettik.

“Bu hayal tek başına gerçekleşmedİ”

Bu hayal tek başına gerçekleşecek bir hayal değildi. 750 küsur personelimizle sizlerle daha güçlü olduk. Allah’a hamdolsun 4. Yılımızı doldurduğumuz şu günlerde geriye dönüp baktığımızda sosyal anlamda 20 belediye içerisinde en çok ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan vatandaşın yanında olan bir belediye olduk.

“Sizlerin sayesinde Cimer’den teşekkür mektubu aldım”

Daha bugün Cimer’den bir teşekkür mektubu aldım. Kahramanmaraşlı bir depremzede kardeşimiz Altıeylül Belediyesinin kendisiyle ilgilenmesinden dolayı teşekkürlerini CİMER’den iletmiş. Sizlerin sayesinde teşekkür alarak buraya geldik. Parklarımızla, etkinliklerimizle, yaptığımız projelerimizle kütüphanelerimizle on numaralı şehir şuan yaptıklarımızla birlikte 10’uncu eserimizle 2024’ün hazıklığını hep birlikte yapacağız. Bunlar sizlerin destekleriyle oluyor.

“Bu güçlü sinerjimizi allah’ın izniyle kimse bozamayacak”

Bugün iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın bütün meclis üyelerimizle bütün siyasi partilerimizle öznesi Altıeylül olarak buradayız. Altıeylül Belediyesi olarak buradayız. Bu güçlü sinerjimizi Allah’ın izniyle kimse bozamayacak.

“Bizler sizlerle güçlüyüz”

Bizler sizlerle güçlüyüz. Bizler sizlerle varız 185 bin kişiye sizlerle hizmet ediyoruz. Ben Hasan Avcı olarak iyi ki Altıeylül Belediye başkanıyım diyorum, iyi ki sizlerle birlikte çalışıyorum. Sizin gibi mesai arkadaşlarım olduğu için Cenab-ı Allah’a şükrediyorum. Tekrardan Ramazanınız mübarek olsun afiyet olsun” diye konuştu.



