Gündem Altıeylül BRIDGE ile çözüm atağına geçti
BALİKESİR

Altıeylül BRIDGE ile çözüm atağına geçti

Altıeylül Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için tüm imkânlarını seferber etti. Belediye Başkanı Hasan Avcı hizmet denetimini tek bir çatı altında toplayan BRIDGE sisteminin kendisi dâhil tüm belediye personelinin vatandaşlara hizmet vermesini sağlayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Avcı (Solda)
Hasan Avcı (Solda)

Çözüm odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyen Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi yaklaşık üç ay önce başlattığı BRIDGE uygulaması ile vatandaşların talep ve sorunlarını sistemli ve hızlı bir şekilde ilgili makamlara ileterek anında çözüm üretiyor.

Sistemin hizmete girdiği günden bu yana birçok mecradan iletilen 4 bine yakın talep ve önerinin değerlendirilerek ilgili vatandaşa SMS yoluyla cevap verdiklerini söyleyen Başkanı Hasan Avcı, “İnsan odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çözüm merkezi sistemi olan BRIDGE ile vatandaşımıza daha doğru ve hızlı dönüş yapabiliyoruz” dedi.

BAŞTAN AŞAĞI HİZMET

Farklı mecralardan kendilerine ulaşan vatandaşların talep ve önerilerini hızlı ve sistemli bir şekilde değerlendirip kendilerine konu hakkında bilgi veren SMS attıklarını dile getiren Başkan Avcı şöyle konuştu;

“E-posta atarak, beyaz masaya şahsen gelip dilekçe vererek, sosyal medyadan ulaşarak, WhatsApp İhbar Hattı ve Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılan şikâyet ve talepleri, tek uygulama altında topluyoruz. Uygulama, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet sunabilmek ve yapılan hizmeti anlık olarak kontrol edebilmek amacıyla geliştirilen, aynı zamanda mobil cihazlarda aktif olarak kullanılabilen bir program. Ben dâhil, Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerim ve tüm saha personelimle vatandaşlara hizmet veren bir uygulama.”

TAMAMLANAN GÖREVİN BİLGİSİ DE VERİLİYOR

  • Sistemin işleyişi hakkında da bilgiler veren Başkan Avcı, “Vatandaşımızın iletişim araçları kanalıyla ilettiği bir şikâyet ya da talep, sahadaki ilgili sorumlu arkadaşımızın mobil cihazına BRIDGE uygulaması ile iletiliyor. Görev, sorumlu kişiye doğrudan ulaştırıldığı için gereksiz karışıklık ve zaman kaybı engellenmiş oluyor. Böylece vatandaşımızın talebi, olabilecek en hızlı şekilde yerine getiriliyor. Görev, son olarak yetkili kişinin görevi tamamlamasının ardından, vatandaşımız gerek kısa mesaj kanalıyla, gerekse çözüm merkezi tarafından aranarak bilgilendiriliyor” ifadelerini kulandı.

ZİYARET PROGRAMINA BELİRLEYİCİ DESTEK

Başkan Avcı ayrıca, BRIDGE sisteminde kendisinin ziyaret ettiği mahalle ve konumların işaretlendiğini ve Altıeylül’de her noktaya eşit şekilde ulaşmasını sağlayacağını belirtirken, Altıeylül için geliştirilen tüm yeni proje ve hizmetlerin de BRIDGE sistemi içinde yer aldığını, projelerin yapım aşamalarını buradan da takip ederek analiz ve müdahale edilebildiğini sözlerine ekledi.

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